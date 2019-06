Praga: Sute de mii de oameni la cel mai mare protest după Revoluția de Catifea Sute de mii de oameni s-au adunat duminica la Praga pentru a cere demisia premierului ceh Andrei Babis in cea mai mare confruntare publica fața de guvern de la Revoluția de Catifea din 1989 pana in prezent, susțin jurnaliștii de la Euronews. Organizatorii au spus ca au crezut ca aproximativ 250 000 de persoane au participat la marșuri in intreaga țara, dar aceasta cifra nu a putut fi verificata. Unii purtau bannere spunand: "Demisioneaza", iar alții au fluturat steagurile cehe sau europene. Multe familii au adus copiii la protest. De altfel, aproximativ 400.000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

