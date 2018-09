Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, a regretat ca lipsa investitiilor in infrastructura sportiva au privat Romania timp de zeci de ani de organizarea unui campionat mondial de seniori, in timp ce tara vecina, Bulgaria, a gazduit trei competitii mondiale in weekend-ul…

- Elisabeta Lipa, președintele Federației Romane de Canotaj , s-a rugat in tribuna oficiala, a țipat și a plans de bucurie in cursele de la Plovdiv, la care Romania a obținut doua medalii: aur și argint. (Detalii aici) Președintele Federației Romane de Canotaj a trait intens fiecare cursa la Mondialele…

- Echipajul alcatuit din romancele Ionela-Livia Cozmiuc si Gianina-Elena Beleaga a cucerit medaliile de aur in proba de dublu vasle categorie usoara, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj academic de la Plovdiv (Bulgaria), conform Agerpres.

- Romania se bucura din nou de rezultate pozitive la canotaj. De data aceasta, echipajele noastre au rezultate favorabile la Mondialele de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria). Romania are 6 dintre cele 8 echipaje prezente la Mondial calificate in finalele de sambata și duminica. Barcile de 8+1 masculin…

- Fetele de la dublu vasle, categorie ușoara, s-au calificat in finala, la Mondiale, dupa ce au caștigat cursa din semifinale. Ionela Cozmiuc și Gianina Beleaga, campioanele mondiale din 2017, de la Sarasota, s-au calificat in finala de 6 și la Mondialele de la Plovdiv (Bulgaria)."Tricolorele" au facut…

- Duminica, la Plovdiv, in Bulgaria s-a dat startul Campionatului Mondial de Canotaj pentru seniori, o competiție la care participa 950 de sportivi din 62 de țari. Romania participa la competiția intercontinentala cu un numar de 38 de sportivi ce vor trage in noua probe de concurs, o parte din ei ...