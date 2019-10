Stiri pe aceeasi tema

- Planurile Wizz Air pentru Romania. Anunțul operatorului low-cost pentru vara 2020 Compania aeriana Wizz Air a anuntat joi lansarea rutei Bucuresti - Lyon, zborurile urmand sa fie operate din data de 2 iunie 2020. Zilele de operare a zborului către Lyon vor fi marţea şi sâmbăta.…

- La mijloc de august, consiliul local a decis sa confere titlul de Cetațean de onoare a satului Valcineț la trei persoane, ”in semn de inalta apreciere și recunoștința pentru activitatea prodigioasa in valorificarea patrimoniului cultural, precum și pentru contribuții meritorii in susținerea și promovarea…

- La mai bine de cinci ani de la asocierea Consiliului Local Vaslui cu Consiliul Judetean pentru preluarea Spitalului vechi, aflat in subordinea Spitalului Judetean de Urgenta, in vederea reabilitarii, cu intocmirea unui studiu de fezabilitate, proiectul revine la proprietarul de drept, dupa ce municipalitatea…

- Capusele sunt atrase de o anumita grupa sangvina, spune un studiu facut in Cehia. De aceea, oamenii cu acest tip de sange au un risc mai ridicat sa ia inclusiv boala Lyme, potrivit AMPRESS, care preia frunza-verde.ro. Cercetatorii Universitatii Masaryk din Cehia au facut mai multe teste in laborator.…

- Oamenii de știința au folosit inteligența artificiala pentru a recunoaște tiparele cancerului de san și au descoperit cinci tipuri noi, adaptate fiecarui tratament personalizat. Revelațiile ar putea personaliza tratamentul, inclusiv selectarea persoanelor care pot beneficia de imunoterapie, potrivit…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.3 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 00.31, in Bulgaria, la doi kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la coordonatele 42.96 N ; 23.23 E, la 30 km N de Sofia si 10 km V de Svoge.Acesta este cel de al treilea cutremur inregistrat in zona in ultimele 24…

- Clubul de fotbal FCSB a prezentat, joi, pe site-ul sau oficial, noul echipament pe care il vor purta jucatorii in sezonul 2019-2020, modelul acestuia fiind "inspirat din arderile de carbon de la suprafata unei stele in proces de evolutie". "Ziua de 11 iulie nu reprezinta doar debutul in sezonul competitional…

- Consiliul Concurentei propune Guvernului introducerea pe piata carburantilor a unui sistem similar cu cel din Austria si Germania, unde toate companiile petroliere stabilesc preturile in acelasi timp, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Anterior,…