Prada prezintă scuze publice după ce a pus în vânzare articole cu conotaţii rasiste Grupul italian Prada, un gigant al industriei produselor de lux, a anuntat ca va infiinta un consiliu intern pentru diversitate si contra rasismului, dupa ce a fost nevoit weekendul trecut sa retraga de la vanzare din unul dintre magazinele sale newyorkeze o serie de articole ce evocau caricaturi rasiste din secolele al XIX-lea si al XX-lea, informeaza AFP. "Transmitem regretele noastre profunde si scuzele noastre sincere pentru produsele Pradamalia, care au socat publicul. Ele au fost retrase de pe piata si nu vor fi puse din nou in vanzare", au precizat reprezentantii companiei italiene intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii suceveni au surprins in flagrant duminica, in Centrul Comercial Bazar din municipiul Suceava, un barbat de 42 de ani, din localitate, ce oferea spre vanzare, fara autorizatie, 480 articole pirotehnice, si o localnica de 53 de ani, care oferea spre vanzare, tot fara a fi autorizata, 380 ...

- Un numar de 44 de fosti senatori americani democrati si republicani au avertizat luni in privinta amenintarilor care planeaza in opinia lor asupra democratiei in SUA si si-au exprimat ingrijorarea privind o posibila 'criza constitutionala', relateaza AFP. 'Impartasim parerea ca intram intr-o perioada…

- Partidul Democrat va creste pentru ca munceste pentru oameni. Aceasta a fost declaratia premierului referitor la barometrul opiniei publice. La fel, Pavel Filip a sugerat tuturor formatiunilor politice sa treaca de la vorbe la fapte, iar de la critici sa treaca la propuneri concrete.

- Robu susține ca timișorenii oricum platesc „sume mici” catre Primaria Timișoara și ca vor ințelege ca mai importanta este imbunatațirea infrastructurii rutiere, mai ales in condițiile in care de la București nu vin bani. „Este vorba despre sume foarte mici pe care le platesc majoritatea covarșitoare…

- Pana duminica, Centrul Regional de Afaceri Timișoara este locul unde gasiți mobilierul dorit pentru casa ideala. Cele mai noi tendințe in design, dar și mobilier clasic, sunt prezentate in cadrul ediției a patra a Expomobila, evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura…

- Incidentul petrecut duminica seara in fața Spitalului Județean din Timișoara a fost dar una dintre problemele create de romi in zona, dupa mai bine de o saptamana de cand locuiesc acolo in mașini. Timișorenii de la blocurile invecinate povestesc ca romii le-au creat constant probleme. Faceau…

- UPDATE – 21.09.2018 ora 19:20 Uniunea Salvati Romania a depus vineri, la Parlament, 446.000 de semnaturi pentru sustinerea initiativei ‘Fara penali in functii publice’, astfel ca numarul total al acestora a ajuns la 781.000 de semnaturi din tara. Potrivit unui comunicat al USR, initiativa a reusit…

- Astfel, potrivit sursei citate, in timpul vieții active, un migrant platește la stat cu 78.000 de lire sterline mai mult fața de beneficiile pe care le primește de la bugetul de asigurari sociale și servicii publice, in timp ce in cazul unui rezident britanic aceasta diferența este zero. In consecința,…