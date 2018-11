Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an organizația AIESEC Oradea aduce multiculturalitate, activitați practice și diversitate prin proiectul Discover, care este un proiect social de dezvoltare a elevilor bihoreni din clasele I-VIII. In fiecare ediție a proiectului, studenți voluntari din toate colțurile lumii vin…

- Un joc extrem de periculos a inceput sa se raspandeasca pe retelele de socializare. Adolescentii sunt din ce in ce mai atrasi de acest joc, denumit „jocul sufocarii”, care le poate aduce moartea. Jocul presupune un act voluntar de oprire a oxigenarii creierului cu sange, pentru o perioada scurta de…

- Vedetele internationale sunt fascinate de modul in care bucatarul turc Nusret Gokce gateste. Acesta a reusit in scurt timp sa aiba mii de fani in intreaga lume. Semnatura lui este modul in care presara sare, dar si cum portioneaza bucati mari de carne.

- Relațiile de lunga durata sunt greu de menținut in ziua de azi din cauza nenumaratelor tentații care exista la fiecare pas. Totuși, persoanele care au intenții serioase și care știu foarte bine ce-și doresc de la viața, pot avea tot ce-și doresc pe plan sentimental.