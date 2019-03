Prăbușirea unui colos. A doua economie a lumii anunță cele mai slabe cifre din ultimii 17 ani Productia industriala a Chinei a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai lent ritm de crestere din ultimii 17 ani, datele subliniind slabiciunea cu care se confrunta a doua economie mondiala, transmite Reuters. În perioada ianuarie-februarie 2019, producţia industrială a crescut cu 5,3%, după un avans de 5,7% în decembrie. Este cel mai lent ritm de creştere de la începutul lui 2002. Analiştii se aşteptau la un avans de 5,5% în primele două luni din acest an, scrie Agerpres. Oficialii chinezi combină datele din ianuarie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a Chinei a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai lent ritm de crestere din ultimii 17 ani, datele subliniind slabiciunea cu care se confrunta a doua economie mondiala, transmite Reuters.

- Productia industriala a Chinei a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai lent ritm de crestere din ultimii 17 ani, datele subliniind slabiciunea cu care se confrunta a doua economie mondiala, transmite Reuters. În perioada ianuarie-februarie 2019, producţia industrială…

- Productia industriala a Chinei a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai lent ritm de crestere din ultimii 17 ani, datele subliniind slabiciunea cu care se confrunta a doua economie mondiala, transmite Reuters. În perioada ianuarie-februarie 2019, producţia industrială…

- Productia industriala a Chinei a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai lent ritm de crestere din ultimii 17 ani, datele subliniind slabiciunea cu care se confrunta a doua economie mondiala, transmite Reuters. În perioada ianuarie-februarie 2019, producţia industrială…

- China, a doua economie mondiala, a inregistrat o performanta sub asteptari in 2018, cu o crestere anuala de 6,6%, dupa un avans de 6,8% in 2017, arata datele publicate luni de Biroul National de Statistica, transmit DPA si Reuters. Este cel mai lent ritm de crestere din 1990 si vine pe fondul…

- Economia Germaniei a crescut cu 1,5% in 2018, cel mai slab ritm din ultimii cinci ani si o incetinire clara fata de anul precedent, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Cea mai mare economie europeană este afectată…

- Producatorii auto germani au cerut luni eliminarea tarifelor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca in Europa si Statele Unite, in conditiile in care asociatia industriei auto din Germania a anuntat ca exporturile de automobile germane din Statele Unite in China au scazut cu 37% in 2018,…

- China a confirmat ca va suspenda de la 1 ianuarie 2019 tarifele vamale suplimentare la masinile fabricate in SUA, o masura previzionata de presedintele Donald Trump dupa intalnirea din Argentina cu omologul sau chinez, Xi Jinping, transmite Reuters. Ministerul de Finante de la Beijing a anuntat…