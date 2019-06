Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este îngrijorata de cooperarea militara între Tokyo și Washington, însa respecta dreptul Japoniei de a se apara în orice mod considera adecvat, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Liderul de…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Hideaki Kumazawa, 76 de ani, a fost arestat pe 1 iunie pentru injunghierea de mai multe ori a fiului sau Eiichiro, in casa familiei. Kumazawa, fost inalt functionar in Ministerul Agriculturii, Pescuitului si Padurilor si ex-ambasador in Republica Ceha, le-a explicat anchetatorilor ca a actionat sub…

- Vremea neobisnuit de calda a continuat luni pe teritoriul Japoniei, iar mercurul din termometre a depasit valoarea de 30 de grade Celsius pentru a patra zi consecutiv in centrul capitalei Tokyo, un nou record pentru luna mai, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, citata de Kyodo. 340…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, alaturi de șefi de stat și de guvern din mai multe țari, a fost invitat la ceremonia de încoronare a împaratului Naruhito al Japoniei, eveniment programat pentru luna octombrie, a anunțat vineri ambasada nipona la Moscova, informeaza agenția de știri…

- Avionul F-35 decolase de la Baza aeriana Misawa, situata in nord-estul Japoniei. Aparatul de zbor a disparut de pe radare deasupra Oceanului Pacific, in largul regiunii nipone Aomori, afirma surse militare citate de agentia de presa Kyodo. Autoritatile japoneze suspecteaza ca avionul militar s-a…

- Un avion multirol de tip F-35 al Fortelor Aeriene din Japonia a disparut de pe radare deasupra Oceanului Pacific, existand suspiciuni ca s-a prabusit, afirma surse citate de presa nipona potrivit mediafax. Avionul F-35 decolase de la Baza aeriana Misawa, situata in nord-estul Japoniei.…

- Japonia, a treia economie a lumii, a lansat luni un nou sistem de vize destinat sa aduca mai multi muncitori straini intr-o tara care se confrunta cu un deficit acut de mana de lucru, o schimbare semnificativa fata de politicile stricte in materie de imigratie, transmite Kyodo, informeaza AGERPRES .…