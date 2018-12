Stiri pe aceeasi tema

- "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, precizand ca 57 de persoane sunt date disparute. Precedentul bilant indica 222 de morti.Sute de cladiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele…

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dpa si AFP. "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat…

- Cel putin 222 de persoane au murit in urma tsunamiului care a lovit sambata seara coastele situate in apropierea stramtorii Sunda, care separa insulele indoneziene Java si Sumatra, in timp ce altele cateva sute sunt ranite, anunta oficiali si presa locala, potrivit Reuters.

- Cel puțin 222 de persoane au fost ucise și alte cateva sute sunt ranite sau date disparute, inclusiv membrii unei trupe pop, dupa ce un tsunami a lovit insulele indoneziene Java și Sumatra, in noaptea de sambata.

- *** UPDATE ORA 7:31 Un tsunami 'vulcanic' provoaca moartea a peste 60 de oameni in Indonezia Peste 60 de persoane au murit si sute sunt ranite dupa ce un tsunami a lovit malurile stramtorii indoneziene Sunda in urma unei eruptii vulcanice, provocand panica in randul turistilor…

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Cel puțin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabușit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai mulți oficiali indonezieni, relateaza site-ul agenției Reuters.Un purtator de cuvant al agenției indoneziene pentru…

- Cel putin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, fortand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe sine, relateaza site-ul agentiei Reuters.