Prăbușirea Thomas Cook a afectat 2.000 de români ”Acestia aveau pachete turistice luate de la agentii care foloseau si serviciile Thomas Cook. Am facut un grup de lucru, impreuna cu MAE si ANAT, si am cerut o raportare rapida sa vedem daca sunt turisti in dificultate care sa necesite repatriere, dar, din fericire, nu a fost cazul. La MAE s-a infiintat si un call-center, dar nu au fost sesizari”, a spus Bogdan Trif. Ministrul afirma ca romanii care au platit vacanțele și urmau sa plece vor primi banii inapoi de la agenții. Totodata, a spus Bogdan Trif, au fost agenții care au achitat zilele ramase neplatite de Thomas Cook, pentru turiștii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de turisti romani au fost afectati de falimentul agentiei Thomas Cook, insa nimeni nu a intampinat dificultati, astfel incat sa fie necesara interventia statului pentru repatriere, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa. "Acestia…

- 'In pofida eforturilor considerabile, discutiile dintre diferitele parti participante la grup si noile surse de finantare posibile nu au dus la niciun acord. Consiliul de Administratie a ajuns prin urmare la concluzia ca nu are alta optiune decat sa ia masurile pentru a intra in lichidare judiciara…

- Cea mai veche agenție de turism din lume anunta intrarea in faliment și declanseaza cea mai ampla operatiune de repatriere pe timp de pace din istoria Marii Britanii Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul…

- "Ei spun ca vor sa propuna alte solutii, aranjamente alternative pentru a asigura retragerea (...) Nu le-am vazut, deci este nu, nu vom reincepe odata la fiecare trei luni. Autoritatile britanice sa ne spuna drumul", a adaugat el. Parlamentul britanic a adoptat in aceasta saptamana o propunere…

- Ministrul de finante britanic Sajid Javid s-a angajat miercuri ca Marea Britanie sa ‘intoarca pagina austeritatii’, anuntand in parlament o majorare a cheltuielilor in serviciile publice si in infrastructura, dar si suplimentarea fondurilor pentru punerea in aplicare a Brexit-ului, in timp ce guvernul…

- Guvernul condus de Boris Johnson considera ca timpul astfel castigat va fi mai bine folosit pentru pregatirea Brexitului, prevazut sa aiba loc la 31 octombrie. Prim-ministrul britanic va continua totusi sa participe la reuniunile Consiliului European, precizeaza comunicatul oficial. 'Multe discutii…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana in 31 octombrie, dupa amanarea de doua ori deja a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic responsabil de acest dosar delicat, subliniind ca aceasta este vointa celor doua tabere, informeaza AFP. "Noi am spus intotdeauna clar si Boris…