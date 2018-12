Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3,5 milioane de CV-uri au fost depuse in 2018 de catre candidatii activi pe platforma de recrutare online eJobs.ro, cei mai multi dintre ei cautand un job in vanzari, contabilitate si resurse umane, conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES. Domeniul care a atras cele mai multe…

- Bogdan Badea, CEO eJobs, vorbeste, de la ora 13:00, la interviurile Libertatea LIVE despre targurile de locuri de munca din domeniul IT. Cine sunt cei care lucreaza in domeniul IT, ce cauta angajatorii si ce salarii sunt in acest domeniu, sunt doar cateva dintre intrebarile la care Bogdan Badea va oferi…

- Toamna aceasta aduce un nou sezon de targuri Careers in White, iar cei care doresc sa profeseze in cele mai moderne și performante clinici și spitale din Romania și Europa au oportunitatea sa ne intalneasca weekend-ul acesta la Targul de Joburi pentru Personal Medical din Iași. Sambata, 10 noiembrie,…

- Domeniul auto este in plina schimbare, multi producatori traditionali incercand in ultimii ani sa prinda din urma companii noi care au investit mai devreme in tehnologii precum motoare electrice si condus autonom. Huawei a anuntat de curand un parteneriat cu producatorul auto Audi, exclusiv pentru…

- Peste 500 de fete și femei din Republica Moldova vor avea posibilitatea sa obțina cunoștințele și abilitațile necesare pentru o cariera in domeniul IT, grație unui amplu program de instruire, lansat pe data de 30 septembrie.