Stiri pe aceeasi tema

- Defectele in conceptia sistemului de comenzi de zbor al avionului Boeing 737 Max au jucat un rol cheie in prabusirea aparatului companiei Lion Air in largul Indoneziei, la 28 octombrie 2018, accident in care au mu...

- Un avion de pasageri al Lion Air s-a prabusit la 29 octombrie 2018 in Marea Java dupa ce a decolat de pe Aeroportul International Soekarno-Hatta din Jakarta, iar toate cele 189 de persoane aflat la bord au decedat. Raportul final privind accidentul al Comisiei Nationale pentru Siguranta in Transporturi,…

- Un avion al companiei aeriene Silverstone Air cu 55 de persoane la bord a ieșit de pe pista în momentul decolarii din Nairobi, doua persoane fiind ranite în incident, au anunțat compania aeriana și autoritatea aeroportuara din Kenya, relateaza AFP. ”În aceasta dimineața,…

- Cei doi militari belgieni de la bordul avionului F-16 care s-a prabusit saptamana trecuta la Pluvigner, in vestul Frantei, "au facut totul pentru a evita zonele locuite", au anuntat miercuri autoritatile in cadrul unei conferinte de presa organizate la primaria din comuna, relateaza AFP potrivit…

- Anchetatorii indonezieni au descoperit ca greseli in mentenanta si erori ale pilotilor au jucat un rol central in prabusirea unui Boeing 737 MAX Lion Air anul trecut, relateaza Agerpres citand ziarul The Wall Street Journal.

- Un militant islamist indonezian si sotia sa sunt autorii atentatului sinucigas comis in Filipine in luna ianuarie impotriva unei catedrale catolice si soldat cu 21 de morti, au anuntat joi autoritatile de la Jakarta, pe baza testelor ADN, transmite AFP, potrivit Agerpres.Politia indoneziana…

- Ies la iveala noi detalii in cazul decesului lui Emiliano Sala! Comisia care ancheteaza accidentul aviatic a facut public un raport neasteptat. In urma testului toxicologic s-a descoperit ca fotbalistul a fost otravit, aceasta fiind, de fapt, cauza mortii.

- Chiar daca Gheorghe Dinca se limiteaza la a da explicații extrem de sumare legate de crimele pe care le-a comis, investigatorii au reușit sa contureze, in baza urmelor ridicate la cercetare, secvențe dramatice traite de Alexandra in captivitate. Asasinul a dormit in pat, iar Alexandra pe podea, legata…