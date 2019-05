Prăbușire clădire Shanghai, bilanțul morților a crescut Accidentul s-a produs joi in centrul capitalei economice chineze, cand acoperisul unei cladiri, aflata in renovare, s-a prabusit, cauzele fiind deocamdata necunoscute, mai multi muncitori fiind prinsi sub daramaturi din beton si lemn. In total, 25 de persoane au fost scoase de sub moloz, dintre care 10 au murit din cauza ranilor, a informat municipalitatea din Shanghai pe reteaua sociala Weibo. Ultimul bilant nu indica explicit daca mai sunt persoane date disparute, dar adauga ca operatiunile de cautare sunt "practic incheiate". Personalul medical "este in intregime mobilizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea care se afla in renovare in centrul orasului Shanghai, China, s-a prabușit in cursul dimineții de joi. Autoritatile locale au anunțat ca au murit cinci oameni, o persoana se afla prinsa sub daramaturi, iar 14 au fost salvate. La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz.…

- La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz. Dintre acestia, cinci au murit in pofida ajutorului acordat, iar restul de 14 sunt intr-o situatie stabila", a precizat Biroul de gestionare a situatiilor de urgenta din Shanghai pe reteaua sociala Weibo. Accidentul s-a produs…

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce o cladire aflata în renovare s-a prabușit joi în orașul chinez Shanghai, au anunțat autoritațile locale, menționând ca 14 persoane au fost scoase în viața de sub darâmaturi, relateaza Reuters.Cladirea s-a prabușit dimineața…

- O fosta diplomata americana a pledat vinovat miercuri pentru ca a incercat sa-si ascunda interactiunile cu agenti chinezi, care au recompensat-o cu zeci de mii de dolari in schimbul unor informatii, relateaza France Presse. Candace Claiborne (63 de ani) risca cinci ani de inchisoare, iar sentinta in…

- "Cel putin 54 de persoane sunt date disparute (...) Este imposibil ca ele sa fi supravietuit", a spus politia.Accidentul s-a produs luni seara in statul Kachin, o regiune montana bogata in jad, in care se produc cu regularitate catastrofe similare. El a creat un imens "lac de noroi", in…

- Cinci muncitori au fost ucisi si trei raniti intr-o explozie provocata de o scurgere de gaz intr-o uzina din provincia Shandong in estul Chinei, potrivit autoritatilor locale, informeaza sambata France Presse. Accidentul a avut loc vineri seara intr-o fabrica de ...

- Autocarul, care transporta 53 de pasageri, doi soferi si un ghid turistic, a luat foc dintr-o cauza nestabilita in timp ce se afla pe o artera din orasul Changde, in nordul provinciei Hunan. Dintre raniti, cinci sunt in stare critica, au precizat autoritatile.Cei doi soferi au fost retinuti…

- Un zgarie-nori inspirat de Coloana Infinitului a celebrului sculptor roman Constantin Brancusi a fost ridicat in Shanghai, China, anuntul privind finalizarea constructiei impresionante fiind facut, la inceputul lunii, de Kohn Pedersen Fox Associates (KPF). Cladirea de 38 de etaje va adaposti birouri,…