Prăbușire Boeing 737 MAX 8. Discuție cutremurătoare: ”Pilotul avea voce cuprinsă de panică!” "Break, break, cer intoarcerea acasa", le-a spus comandantul controlorilor aerieni in timp ce incerca sa evite alte avioane care se apropiau de aeroport, potrivit unor declaratii facute publicatiei americane de o persoana avand acces la schimbul de mesaje dintre echipaj si controlori. Expresia "break, break" este utilizata pentru a da prioritate unui mesaj, insemnand ca echipajul se confrunta cu o situatie de urgenta pe care pilotii nu ajung sa o gestioneze. "Cer indrumari pentru a ateriza", a adaugat comandantul. Compania a afirmat inca de duminica dupa-amiaza ca echipajul a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

