PPT Preturi pentru Tine vizeaza o retea de magazine cu 10% mai mare in 2018 si vrea sa dubleze suprafata de vanzari din Bulgaria

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, folosea un limbaj codificat atunci cand discutau despre tigari. „Colaborarea dintre membrii grupului, in afara de divizarea lucrativa a activitatii, potrivit rolurilor specifice (aprovizionare, depozitare, transport, vanzare, detinere de catre beneficiari) mai cuprindea si alte aspecte,…

- La momentul actual, Convergys are aproximativ 150 de angajati in centrul sau din Timisoara, care a fost deschis in 2011 pentru a oferi servicii in limba germana. Aceasta noua investitie completeaza amprenta regionala a companiei pe care o are prin prezenta in Bulgaria, Ungaria, Polonia si…

- Romania se claseaza pe locul 6 in topul tarilor cu cel mai mare grad de absorbtie a gazelor cu efect de sera din UE, datorita suprafetelor cu paduri a tarii. Pe primele pozitii se afla Suedia si Finlanda, iar pe ultimele locuri se claseaza Malta, Danemarca si Olanda, arata un raport Eurostat.…

- Retailerul britanic New Look va închide 60 de magazine în Marea Britanie si va disponibiliza în jur de 1.000 de angajati, dupa ce creditorii au aprobat un plan de restructurare, potrivit BBC.

- Lidl a depașit 200 de magazine și 5.000 de angajați in Romania, iar mai nou cauta și programatori pentru dezvoltarea segmentului de comerț online. Dar asta nu este tot: lanțul german de magazine cauta sa iși completeze și echipa de achiziții, potrivit unui anunț de pe site-ul sau. ”Avem o super echipa…

- Laboratorul din cadrul ANSA a depistat prezența neconformitaților de ordin microbiologic in inventarul de manipulare a produselor alimentare, se anunța intr-un comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Retailerul suedez de imbracaminte H&M planuieste sa mai angajeze 800 de oameni anul acesta, ca parte a planurilor de extindere a retelei de retail din India, potrivit The Hindu. In plus, grupul H&M, care are noua branduri sub umbrela companiei-mama, nu va introduce alt brand in India ca…

- Corina Catalina Petre, referent economist la SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 9 iunie 2016, doua terenuri in intravilanul localitatii Eforie Sud, in suprafata totala de aproximativ 190 de metri patrati. De asemenea, ea mai are…

- Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a avut o declaratie incredibil de dura la adresa patriarhului Kiril al Rusiei, la televiziunea publica, la ora de maxima audiența, cu ocazia vizitei acestuia in Bulgaria.

- Un seism de magnitudine ML 2.6 a fost inregistrat, aproape de miezul noptii, la ora 23.21, la 12 kilometri adancime, in Marea Neagra. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 43.11 N ; 29.55 E, la 238 km N de stanbul ndash;Turcia pop: 11,175,000 local…

- Conform celui mai recent raport publicat de BRAT (Biroul Romand de Audit al Tirajelor), in perioada octombrie-decembrie, revista OK! are cel mai mare tiraj vandut de pe piața revistelor glossy și glossy-celebrity din Romania. Intr-o piața de print in scadere la nivel global, echipa noastra se „incapațaneaza“…

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- Campania „Vodafone te sarbatorește”, conceputa pentru a sarbatori alaturi de clienți certificarile recente obținute de Supernet 4.5G prin oferirea de premii zilnice, continua pâna pe 31 martie cu o noua funcționalitate. Începând de acum, utilizatorii au șansa de a câștiga…

- Compania era in cautarea unui cumparator inainte de termenul-limita de plata a taxelor restante, in valoare de 20 de milioane de dolari, care a expirat azi-noapte. Compania Moorfield a fost insarcinata cu lichidarea activelor, chiar daca reprezentanti ai Toys R Us insista ca sunt inca in cautarea unui…

- Premierul Boiko Borisov trebuie sa gestioneze un nou scandal in care s-a vazut atras si ministrul Energiei, Temenujka Petkova. Aceasta si-a dat demisia dupa vanzarea considerata controversata a uneia din cele trei regionale energetice ale Bulgariei, cu cifra de afaceri de aproape 1 miliard euro, unei…

- Un recent raport al Institutului National de Statistica evidentiaza ca Maramuresul este judetul care inregistreaza cea mai acuta pierdere a padurilor prin defrisare. Inclusiv valoarea lemnului furat din padurile istorice este imensa: 4 milioane de euro, doar in 2016, ceea ce reprezinta 45,59% din totalul…

- Cladirile rezidentiale din Romania sunt vechi si au nevoie de modernizari si reabilitari, iar locuintele din Romania se caracterizeaza prin cea mai scazuta suprafata locuibila din Uniunea Europeana, a declarat luni Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania. Suprafaţa medie locuibilă…

- Retailerul Kaufland Romania vizeaza deschiderea a zece magazine noi si in modernizarea celor existente, a declarat vineri, pentru News.ro, Loredana Samoila, manager relatii publice in cadrul companiei. Investițiile in anul financiar 2018 – 2019 se cifreaza la 200 milioane euro. ”Pentru anul financiar…

- "Pentru anul financiar 2018, care la noi incepe in martie si se incheie in februarie 2019, avem planificat un buget de 200 milioane euro, pentru investitii in Romania, dublu fata de anul anterior. Acestea vor fi directionate in deschideri de magazine noi si in modernizari", a declarat vineri, pentru…

- Generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Paza (SPP), a revenit in atenția publica dupa scandalul in care a fost implicat de președintele PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democraților l-a numit “personaj veninos”.

- Renault a plasat in Rețea un desen animat induioșator, consacrat zilei de 14 februarie. Este un spot publicitar, in care o particularitate a electromobilului Renault l-a ajutat pe un indragostit sa cunoasca mai indeaproape fata visurilor sale. Spotul Postman («Poștașul») dureaza doar 1,5 minute,…

- Compania a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 35 de milioane de euro, in crestere cu 28% fata de anul precedent, in cele opt tari din regiune unde comercializeaza produse prin intermediul platformei online.

- Puțini știu ca Prinții William și Harry au o sora vitrega. Toata lumea a auzit de cei doi nepoți ai Reginei Elisabeta, insa puțini o știu pe surioara lor.Numele ei este Laura Lopes, are 40 de ani și este fiica Ducesei de Cornwall, Camilla și a lui Andrew Bowles Parker, un ofițer pensionat al Armatei…

- Grupul City Grill, controlat de antreprenorul Dragos Petrescu, a realizat anul trecut venituri de 33,7 mil. euro, in crestere cu 11% fata de 2016, pe fondul investitiilor in tehnologie, a eficientizarii operatiunilor si a deschiderii a extinderii cu doua noi unitati Trattoria Buongiorno, valoarea…

- Zona de est a Capitalei a cunoscut, in ultimii ani, o dezvoltare accelerata, dovada fiind aparitia noilor ansambluri rezidentiale dar si deschiderile de magazine ale marilor retaileri. Cum vede retailerul danez de mobila JYSK aparitia concurentului IKEA intr-o zona unde exista magazine kika si Dedeman?…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg, citat de Mediafax.Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg.

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va închide 170 de magazine pe plan global în încercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg, citat de Mediafax

- Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format de magazin, denumit Afound, care se va alatura lantului de magazine H&M si formatelor inaugurate recent precum Arket. Retailerul a transmis ca va investi mai mult in vanzarile online si va imbunatati tehnologia…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz isi incetineste expansiunea brick and mortar dupa ce vanzarile companiei au fost afectate anul trecut. Retailerul va inchide 170 de magazine la nivel global si anunta lansarea celui de-al noualea brand, de tip outlet, Afound, scrie Retail Detail. 0 0…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani. Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format…

- Retailerul suedez Hennesamp;Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg, preluat de Ziarul Financiar.Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau și din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Poliției Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- Fermierii care s-au angajat sa livreze pe piata tomate inca de la sfarsitul primaverii, urmand sa primeasca un sprijin de 3.000 euro/an, se pregatesc sa planteze. Cand vom manca rosii romanesti si cat vom plati pentru „trufandale“.

- Avarie la o conducta de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala: Un muncitor a iesit singur, cu arsuri pe 80 la suta din suprafata corpului. Al doilea muncitor a fost scos decedat din subteran.

- Un cutremur s a produs intre localitatile Varna si Nisipurile de Aur, Bulgaria. Cutremurul a fost inregistrat la ora 11:44 Ora Romaniei. Seismul a avut o magnitudine de 2.4 si s a produs la coordonatele lat 42.6427; lon 27.5069 si la o adancime de 5 km. ...

- Inca un lanț de retail din Germania, cu prețuri mici, se pregatește sa intre pe piața din Romania. Retailerul german Kik Textilien, aflat printre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, va intra pe piața locală, după ce anul trecut și-a deschis…

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- Doi frați din România, Spartacus Ilie Mihai (20 de ani) și Decebal Mihai (28 ani), au pledat vinovați în fața unui tribunal din Belfast, ei fiind acuzați de controlul unei rețele de prostituție.

- Profi a inaugurat, in aceasta saptamana, sase noi magazine la Beliu, Braila, Cluj-Napoca, Lehliu Gara, Targu Secuiesc si Timisoara, ajungand la o retea ce depaseste 700 de unitati, a anuntat, joi, retailerul. Unitatea din Beliu, judeţul Arad, are o suprafaţă totală de 270 metri pătraţi,…

- Polițiștii din Mures au facut in aceasta dimineața 32 de percheziții in București și in 6 județe, printre care și Alba, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. 3 mandate de aducere vor fi puse in executare…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- ♦ Retailerul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, accelereaza din nou expansiunea dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an ♦ Astfel, compania si-a bugetat in acest an zece deschideri, un ritm care nu a mai fost atins din 2014.

- Primaria Targu Jiu si Consiliul Judetean Gorj au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste folosirea terenului numarul 2 de la Stadionul Municipal din Targu Jiu. Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca a discutat despre situatia terenului 2 de la Stadionul Municipal. Consiliul Judetean…

- Retailerul eMAG incepe luna in forta! Dupa perioada sarbatorilor in care magazinul online a avut reduceri intre 50-70%, iata ca a venit randul unui nou val de reduceri, asa ca pentru un start bun pe 2018. Am scotocit prin site si am gasit oferte sub 2.

- Brandul turcesc de moda pentru barbati Altinyildiz Classics (AC&CO) a intrat pe piata romaneasca cu doua magazine in Bucuresti. Retailerul tintesteste in urmatorii trei ani sa ajunga la o retea locala compusa din 15 magazine, in orasele mari ale tarii. 0 0 0 0 0 0

- Marele lant de magazine Kaufland este in negocieri cu un om de afaceri din Targu-Neamt pentru cumpararea unui teren de la marginea orasului. Terenul, pe care se afla si cladiri in suprafata de 2500 mp si este racordat la apa, canalizare, curent si gaz, are o suprafata de 12000 mp. El apartine omului…

- Premii de la 150 la 3.000 de euro. Aceasta este provocarea pe care o lanseaza Primaria Municipiului Arad pasionatilor de fotografie. Premiile se acorda in cadrul concursului international „Heritage for Planet Earth”, avand ca tema conexiunea dintre planeta Pamant și cel puțin doua dintre urmatoarele…