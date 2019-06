Stiri pe aceeasi tema

- Statele democratice trebuie sa recunoasca guvernul Maia Sandu, asta e singura solutie, si sa ceara guvernului Pavel Filip sa plece in opozitie, a declarat miercuri, la San Sebastian, Traian Basescu pentru AGERPRES, dupa adoptarea de catre grupul Partidului Popular European din Parlamentul European…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) face un nou apel la fostul guvern al Republicii Moldova sa actioneze responsabil si sa permita o tranzitie fara probleme la guvernare, inclusiv prin asigurarea accesului la…

- Europarlamentarul Andi Cristea analizeaza situația critica din Moldova. Acesta susține ca actuala criza poate fi rezolvata doar ținand cont de cerințele electoratului.Situația de criza de la Chișinau ar putea fi depașita prin intoarcerea la electorat, iar Bucureștiul trebuie sa-și fortifice…

- Franta, Germania, Marea Britanie, Polonia si Suedia si-au anuntat luni sustinerea fata de parlamentul Republicii Moldova, transmite AFP. 'In criza constitutionala actuala, consideram Parlamentul Republicii Moldova drept reprezentantul poporului Republicii Moldova si drept locul cel…

- Armata nationala a Republicii Moldova se subordoneaza doar ordinii constitutionale, isi continua in mod obisnuit activitatea, nu se implica in criza si va ramane in afara jocurilor politice, se arata intr-un mesaj al Ministerului Apararii moldovean postat luni pe pagina oficiala de Facebook a institutiei,…

- • Criza in Republica Moldova. Sambata, Parlamentul Republicii Moldova si-a ales o noua conducere, socialista Zinaida Greceanii fiind numita in funcția de președinte al Legislativului. Maia Sandu, liderul Partidului Actiune si Solidaritate, a devenit premier, decretul de numire fiind semnat de presedintele…

- Letonia, tara membra a Uniunii Europene, face apel la calm și dialog, cu referire la situația din Republica Moldova. Ministrul de Externe de la Riga, Edgars Rinkevics, afirma, intr-un mesaj plasat pe Twitter, ca dialogul partidelor politice trebuie sa fie singura cale de soluționare a crizei.

- Petrolistii din Republica Moldova fac apel sa se renunte la presiuni asupra agentilor economici, care importa si comercializeaza produse petroliere. Totodata, acestia solicita sa se inceteze politizarea si raspandirea minciunilor, pentru a nu provoca o eventuala criza a combustibilului in tara, transmite…