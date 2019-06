Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a invalidat sambata decretele presedintelui Igor Dodon privind desemnarea ca premier a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, si numirea guvernului condus de aceasta, transmite Radio Chisinau. Noul guvern depusese deja juramantul in…

- Ministrii din Guvernul condus de Maia Sandu au depus juramantul in fata presedintelui Igor Dodon si a presedintei Parlamentului, Zinaida Greceanii. „Astazi este o zi istorica. Va ramane in istoria moderna a R. Moldova ceea ce am facut cu totii. Ma mandresc ca in legislatura acestui Parlament avem asa…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a semnat decretul de numire in functia de prim-ministru a președintelui Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu. "In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, ca urmare a consultarii fractiunilor…

- Liderul Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a salutat joi decizia blocului ACUM condus de Maia Sandu (PAS) si Andrei Nastase (PPDA) de a intra la guvernare impreuna cu Partidul Socialistilor (PSRM) "pentru a elibera Republica Moldova de Plahotniuc (Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului…

- Posibilitațile de dezvoltare a cooperativelor de consum din Republica Moldova și de diversificare a formelor de activitate a acestora au fost discutate astazi de prim-ministrul Pavel Filip și președintele Alianței Cooperatiste Internaționale, Ariel Guarco.

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Au trecut aproape trei luni de la alegerile parlamentare, de doua luni se tot taraganeaza ședința de constituire a organului legislativ, însa deocamdata nu este deloc clar care va fi soarta de mai departe a acestuia. Opiniile experților și politicienilor…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a inceput luni consultarile cu partidele care au intrat in parlament in urma alegerilor de saptamana trecuta, cu privire la viitorul guvern, cu a carui formare este foarte probabil sa fie insarcinat sa se ocupe actualul premier Benjamin Netanyahu, informeaza dpa.…