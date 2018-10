PPE. Jean-Claude Juncker cere EXCLUDEREA lui Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu publicat vineri de Le Monde, ca premierul ungar Viktor Orban "nu-si mai are locul in Partidul Popular European (PPE)", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul…

- "Vreau sa putem crede ca vom ajunge la un acord cu prietenii nostri britanici intre Consiliul European de saptamana viitoare si summitul posibil din noiembrie. Ne trebuie deci progrese substantiale, de care sa luam act saptamana viitoare. Suntem in faza finala, deci ar fi hazardat sa vrem sa adaugam…

- Financial Times: Bolsonaro caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale ● Handelsblatt: Cresc contribuțiile sociale ● Les Echos: Aeroporturile pariziene, privatizare cu anumite condiții ● Le Monde: Statele Unite: dupa confirmarea lui Kavanaugh, republicanii jubileaza ● La libre Belgique: Brexit: declaratia…

- Liderii UE au facut putine progrese in discutiile lor privind migratia miercuri seara, in prima zi a summitului informal de la Salzburg, insa au cazut de acord ca blocul comunitar ar trebui sa coopereze mai indeaproape cu Egiptul asupra acestei probleme, au declarat joi dimineata participanti la summit,…