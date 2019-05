Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, s-a pozitionat luni in cursa pentru presedintia Comisiei Europene, dupa ce grupul liberal, familia sa politica, s-a clasat al treilea la scrutinul european, relateaza AFP. Intrebata fiind daca scorul obtinut de Alianta Liberalilor…

- Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialistilor Europeni (PSE) pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, le-a mulțumit cetațenilor care au votat în cadrul scrutinului europarlamentar și a transmis ca dorește „o platforma progresista” în cadrul Parlamentului, relateaza…

- Dreapta proeuropeana conservatoare (PPE) a reclamat duminica presedintia Comisiei Europene (CE), apreciind ca a obtinut victoria in alegerile europene, relateaza AFP.Citește și: ALERTA - Gabriela Firea il REFUZA pe Liviu Dragnea: NU vreau sa candidez la prezidențiale ”Noi am castigat…

- Partidul Popular European a cerut duminica presedintia Comisiei Europene, estimand ca a castigat alegerile europene, relateaza AFP. "Am castigat alegerile si candidatul cap de lista al PPE, Manfred Weber, va fi presedintele Comisiei", a declarat, la Bruxelles, Joseph Daul, presedintele…

- Principalul grup de centru-dreapta in Parlamentul European (PE), Partidul Popular European (PPE, conservatori), prezidat de Manfred Weber, i-a suspendat in martie dreptul de vot, pe o perioada nedeterminata, in asteptarea rezultatelor unei anchete interne in PPE cu privire la presupuse incalcari ale…

- # Infloreste turismul electoral inainte de alegeri La invitația europarlamentarului Gabriela Zoana de la PSD, raportor din partea grupului politic S&D (Alianța Progresista a Socialiștilor și Democraților), un grup de jurnaliști din Argeș, care s-a alaturat colegilor din presa scrisa și radio-tv din…

- 'Mussolini? Inainte de a declara razboi intregii lumi, urmandu-l pe Hitler, inainte de a introduce legile rasiale, lasand deoparte tragicul caz Matteotti, el a facut unele lucruri pozitive pentru a construi infrastructura in tara noastra. Dintr-un punct de vedere al faptelor concrete realizate, nu…

- Dupa o campanie de afișaj denigratoare impotriva lui Jean-Claude Juncker, acuzandu-l indeosebi de promovarea unui plan de impunere de migranți in țarile membre ale UE, creștin-democrații europeni au in vedere excluderea partidului Fidesz și a lui Viktor Orban din randurile lor. Partidul Popular European…