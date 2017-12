Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani, raniți in urma unui acccident de tren langa Madrid Mai multi români au fost raniti, ieri, în accidentul de tren petrecut în orasul Alcala de Henares, din estul Madridului. Impactul garniturii de tren cu tamponul de la capatul liniei a provocat ranirea a…

- Un autotren incarcat cu fructe si legume s-a rasturnat vineri dimineata pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Nefericitul eveniment s-a produs, conform declaratiei soferului, in momentul in care ar fi tras de volan spre dreapta pentru a evita impactul cu un alt tir care venea din contrasens si…

- Ziua Internationala a Migrantilor este marcata anual la 18 decembrie, potrivit http://www.un.org, preluat de Agerpres. Aceasta zi a fost instituita de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 55/93 din 4 decembrie 2000, la recomandarea Consiliului Economic si Social prin decizia 2000/288…

- Majoritatea PSD -ALDE a modificat Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel incat timpii de dezbatere a unei legi in plen sa fie redusi semnificativ. Practic, Opozitia nu mai poate dezbate in plen amendamentele respinse intr-o comisie, fiind discutate doar cele admise. La doar o ora dupa adoptare, modificarile…

- Potrivit playtech.ro, in prezent, mai mult de o treime (36,5%) dintre adulții din Statele Unite sunt obezi și mult mai mult de atat sunt incadrați in categoria excesului de greutate. Ce e mai trist e ca numarul copiilor obezi crește de la an la an. La nivel global, in 2016, peste 1,9 miliarde de…

- Un pieton inca neidentificat a fost accidentat mortal, luni noaptea, la Tulucesti. Victima traversa neregulamentar DN 26. Un echipaj SMURD a intervenit la fata locului dar nu au mai putut face nimic. Impactul a fost violent iar, cel mai probabil, pietonul, care pare a avea in jur de 50 de ani, a murit…

- Statele Unite nu au determinat statutul final al orasului Ierusalim, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, incercand sa atenueze criticile internationale generate de hotararea presedintelui Donald Trump.

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de electricitate.

- Populatia Romaniei se va reduce cu aproape noua milioane de persoane pana in 2060, atrage atentia cel mai recent studiu facut de Institutul National de Statistica. Potrivit documentului, populatia feminina va continua sa fie predominanta.

- O dentista din Rusia a cerut divortul dupa ce a descoperit pe Instagram o imagine facuta de la fereastra dormitorul ei si al sotului sau. Iulia Agranovici a dat peste poza respectiva pe contul unei femei, numita Vlada Abramovici. A inceput sa verifice mai atent si a vazut ca sotul ei aparea in alte…

- Guvernul a aprobat miercuri cresterea salariului minim, de la 1.450 de lei, cat este acum, la 1.900 de la 1 ianuarie. Nu va pregatiti insa sa sarbatoriti, pentru ca doar 97 de lei vor lua in plus angajatii platiti cu leafa minima pe economie. Asta desi brutul le va creste cu 450 de lei. Analiştii…

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marți, cand parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- Un tanar de 22 ani s-a trezit cu un biciclist in fata masinii pe care o conducea si desi a incercat sa-l evite, l-a acrosat cu oglinda retrovizoare a autoturismului. Impactul i-a fost fatal victimei.

- Primaria Timisoara ar putea reduce gratuitatile si ajutoarele sociale oferite pentru diverse categorii de cetateni ai orasului. Asta, ca urmare a faptului ca Guvernul ar putea scadea cota impozitului pe venit, fara insa a precvedea creșterea „porției” de bani destinate primariilor, adica a cotei destinate…

- In Monitorul Oficial de joi, 16 noiembrie a fost publicata decizia privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre Ion Constantin a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii. Ion Constantin este fost…

- Printre temele dezbatute la Conferinta Internationala "Formarea Profesionala Financiara Azi si Maine" s-au numarat: - Impactul operational al modificarilor legislative internationale asupra actorilor din Romania - Provocarile aduse de aplicarea Regulamentului general privind protectia datelor - Cum…

- Primaria Iași vrea sa blocheze revoluția fiscala pe motiv ca se incalca „cadrul de legalitate privind autonomia locala”. Anunțul a fost facut de Mihai Chirica, edilul PSD care a precizat ca vrea sa adreseze Avocatului Poporului. Mihai Chirica a explicat de ce incearca sa opreasca masurile adoptate de…

- Octavia și Alexandru, doi tineri frumoși și îndragostiți, și-au pierdut viețile astazi, în urma unui cumplit accident ce a avut loc pe drumul care leaga Mihail Kogalniceanu de Constanța. Un șofer care, din motive necunoscute înca, a intrat pe contrasens, a lovit mașina…

- Corespondenta amoroasa dintre filosoful si scriitorul Albert Camus si actrita Maria Casares, ce contine 865 de scrisori pline de pasiune, a fost publicata in premiera mondiala de editura Gallimard sub forma unui volum aparut in aceasta saptamana in Franta, informeaza AFP. "Scrisorile lor fac lumea…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, la doua zile dupa adoptarea in Guvern.Stire in curs de actualizare.

- Degringolada girata de PSD prin noile modificari fiscale adoptate pune in pericol dezvoltarea comunitaților locale din intreaga țara, dar mai ales pe cele din estul țarii, Moldova fiind neglijata, in continuare, de actuala Putere.Citeste si: Semnal de ALARMA de la INS: Preturile EXPLODEAZA…

- Costurile de poluare a aerului s-ar reduce cu 500 de milioane de euro daca ar crește cu 7% rata utilizarii autobuzelor și autocarelor in Uniunea Europeana, atrage atenția Uniunea Naționala de Transportatori Rutieri din Romania (UNTRR), citand concluziile Comisiei Europene, care a publicat miercuri…

- Impactul transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat va fi devastator pentru politisti, jandarmi, pompieri, dar si pentru angajatii MApN, SRI, STS, SPP, avertizeaza Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania.Citeste si: Liviu…

- Unul dintre cele mai dureroase ritualuri la care este supus un nou iPhone implica o serie de teste de anduranta, iar iPhone X respecta traditia. Au trecut doar cateva zile de la lansarea oficiala a noului smartphone Apple, dar telefonul cu pret de pornire de 1.000 de dolari a trecut deja printr-o…

- Cercetatorii de la Universitatea Aberdeen au descoperit soluția care arde grasimea din interiorul arterelor. Medicamentul ar elimina principalele cauzele care duc la infarct sau accident vascular cerebral. Potrivit miamiherald.com, o singura doza de Trodusquemine a inversat complet efectele…

- Mutarea CAS de la angajator la salariat cu reducerea cotei totale de contributii sociale de la 39,25% la 37,25%, splitarea platii TVA, ridicarea plafonului pentru microîntreprinderi la un milion de euro sau instituirea contributiei asiguratoare pentru munca de 2,25% din fondul de salarii, dar…

- Un tractorist a bagat un tanar sofer in spital. S-a intamplat joi seara, in jurul orei 20, cand conducatorul tractorului, care circula dinspre Arad in direcția Șofronea, la aproximativ doi kilometri inainte de intrarea in localitate, a intenționat sa vireze la stanga, pe un drum laturalnic, insa nu…

- Tinerii din Timisoara s-au alaturat celor din alte 120 de orase din intreaga lume, in dorinta de a gasi solutii pentru protejarea mediului. Ei au participat la un maraton de 24 de ore, unde au fost realizate doua idei: un robot cu diferiti senzori si un program care va ajuta la cresterea gradului de…

- In ultimele 30 de zile, autoritatile romane au impiedicat peste 40 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piața neagra din Romania, potrivit unui comunicat transmis marți de compania British American Tobacco. Valoarea capturilor se ridica la 20 milioane de lei și reprezinta aproximativ 30% din…

- Traficul pe DN1 este blocat din cauza unui accident produs la intrarea in Predeal, județul Brașov. Potrivit Centrului Infotrafic, in urma incidentului au rezultat patru victime. Patru persoane au fost ranite, pritre care si o femeie insarcinata in cinci luni, au fost ranite, luni, in jurul orei 16.00,…

- Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, a initiat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca etnicii români din afara granitelor tarii si care fac parte din comunitatile românesti din afara României sa poata solicita cetatenia româna, motivând ca acest lucru ar contribui…

- Odata cu publicarea lucrarii de doctorat a lui Hawking de catre Universitatea Cambridge, poti vedea o parte din gandirea unuia dintre cei mai importanti fizicieni din lume si unuia dintre cei mai ilustri studenti ai acestei universitati.

- COMUNICAT DE PRESA Compania de Apa Targoviste-Dambovita informeaza persoanele interesate ca, pana la sfarsitul anului 2017, taxele percepute pentru Post-ul Pana la finele anului, Compania de Apa reduce cu 50% taxele percepute pentru branșamente la apa și canalizare apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte la Murfatlar. Un sofer beat a intrat cu masina intr o autospeciala de politie.Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 oct. a.c., un conducator auto, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a condus un autoturism pe strada Nichita Stanescu din Murfatlar…

- Oamenii de știința de la NASA spun ca analizarea ADN-ului gemenilor va contribui la ințelegerea functionarii genelor umane in spațiu. Rezultatele preliminare ale investigatiilor au demonstrat ca calatoriile extraterestre conduc la o creștere a cazurilor de metilare a genelor, determinind includerea…

- Cercetatorii au descoperit si un aliment care poate reduce tesutul adipos de pe abdomen. Este vorba despre ghimbir. Pentru accelerarea metabolismului, ceaiul de ghimbir se bea inainte de fiecare masa,

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spera ca rata infractionalitatii sa nu creasca in urma efectelor legii privind recursul compensatoriu, scrie Vocea.biz. „Unii au efectuat pedepsele, sunt acasa si atunci, pentru fosta...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) sustine ca legea salarizarii urmeaza a fi pusa in aplicare impreuna cu implementarea transferului de contributii de la angajator la angajat, ceea ce va fi in beneficiul salariatilor.

- Cotatia medie euro/leu publicata vineri de BNR a fost de 4.58 de lei pentru un euro, cu un ban mai apreciat fata de joi (4.59 lei/eur), dar in perdere cu un ban fata de cotatia din debutul saptamanii (4.57 lei/eur). In acelasi timp, pe piata interbancara Robor la 3 luni a urcat la 1.84%, iar cel la…

- Organizatia Salvati Copiii face un apel catre autoritati sa isi asume ca prioritate a agendei guvernamentale educatia si dreptul fiecarui copil de a ramane in scoala, prin garantarea programului "Scoala dupa Scoala" in fiecare unitate de invatamant, astfel incat abandonul scolar sa poata fi corectat.Potrivit…

- Liderul fracțiunii parlamentare a PLDM, Tudor Deliu, a prezentat lista cu 34 de deputați care au semnat proiectului de lege scandalos. Președintele PLDM spera sa obțina sprijinul tuturor deputaților, astfel incit in viitorul apropiat al 13-lea articol al Constituției sa fie schimbat la nivel parlamentar.…

- Datorita substantelor nutritive continute, uleiul de catina actioneaza ca un tonic general, ajuta la intarirea sistemului imunitar, combate stresul si contribuie la incetinirea procesului de imbatranire.

- Accident violent aseara in capitala. Un barbat de 31 de ani a fost spitalizat dupa ce mașina cu care se deplasa s-a tamponat cu un alt vehicul. Impactul a avut loc aseara pe șoseaua Hancești.

- Imagini șocante in urma unui terifiant accident in Braiesti, județul Suceava. Doi oameni au murit, joi seara, dupa ce trei mașini, intre care un camon și o autoutilitara, s-au ciocnit. Traficul pe DN2 E este blocat. Impactul extrem de puternic a avut loc pe raza localitații Braiesti, comuna Cornu Luncii…

- Ford si-a anuntat strategia pentru urmatorii ani, compania propunandu-si sa faca economii totale de 14 miliarde dolari in urmatorii cinci ani si sa reduca investitiile in dezvoltarea de motoare cu combustie interna, redirectionand bugetele catre dezvoltarea de masini electrice. Uzinele care vor produce…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a anunțat o noua formula de calcul a pensiilor. Ea a explicat de ce este nevoie de un an si jumatate pentru a se recalcula toate pensiile, potrivit Evz.ro. „Este vorba de o alta formula de calcul pe care noi o vom aplica in alta lege. La sfarșitul anului viitor, prin…

- Administratia Trump intentioneaza sa primeasca in 2018 doar 45 de mii de refugiati, cel mai scazut nivel de pana acum. Programul de primire a inclus cu 40 de mii de persoane mai mult in 2016 si cu 10 mii mai mult in 2017.

- HR Summit este despre oameni. Este despre oameni care muncesc cu scopul de a-si pune in practica roadele pasiunii lor profesionale, iar prin devotament fata de ceea ce fac, dar si fata de cei pentru care fac, devin super eroi. Cu doar o saptamana pana la conferinta, HR Summit este pregatit…