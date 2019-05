Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop Madonna s-a relaxat inainte de spectacolul sau pe scena concursului muzical Eurovision 2019, gazduit de Israel, participand joi la un eveniment in Tel Aviv, relateaza Reuters. ''Regina muzicii pop'' a fost surprinsa de paparazzi in timp ce se indrepta catre un…

- Raed Arafat a anuntat ca in sistemul Ro-Alert vor fi introduse si fenomenele meteorologice precum vijeliile sau situatiile care se pot transforma in Cod rosu, mentionand ca va exista si o linie de comunicare intre meteorologi si IGSU. Intalnirea a avut loc dupa criticile potrivit carora tornada de la…

- Adrian Virgil Ursache s-a nascut la 1 noiembrie 1974 in Romania, a lucrat ca mecanic auto in orasul Campulung Moldovenesc, meserie pe care a practicat-o si dupa ce a emigrat in Germania. In 1997, conform ziarului Berliner Zeitung, citat de Monitorul de Suceava, s-a logodit cu Yasemin Mansoor,…

- Gabriel Les, ministrul Apararii Nationale, a declarat, cu prilejul ceremoniei organizate la sediul ministerului de ziua NATO in Romania, ca in curand vor fi demarate procedurile pentru amenajarea Pietei Arsenalului din Capitala in Piata NATO.

- Regina a starnit ingrijorarea intregii lumi dupa ce a fost surprinsa, intr-o imagine, cu o vanataie pe mana, in timpul unei intalniri oficiale la Palatul Buckingham. Monarhul in varsta de 92 de ani a fost fotografiata zambind, alaturi de fiica sa Anne, in momentul in care i-a intampinat pe regele Abdullah,…