Poziţii pentru un orgasm garantat Iata top 4 pozitii care te ajuta sa ai ai orgasmul vietii tale:

1. Pozitia fluturelui sau a misionarului modificata Femeia este asezata pe spate, iar soldurile sunt pe marginea patului in timp ce barbatul o penetreaza din picioare. Apoi ea isi pune picioarele pe umerii lui, iar soldurile sunt putin ridicate. Acest unghi este excelent pentru stimularea cervicala cu o penetrare profunda ce poate produce o orgasm vaginal si uterin intens. Cu o penetrare mai putin adanca, barbatul poate stimula punctul G.

2. Tehnica aliniamentului coital modificata Cuplul porneste din pozitia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- City break-urile sunt o oportunitate excelenta pentru a descoperi istoria, cultura si arta locurilor intr-o perioada scurta de timp. Avantajul acestor calatorii este ca le poti face la sfarsit de saptamana, astfel ca nici macar nu este nevoie sa iti...

- Nationala Romaniei va incheia anul pe locul 24 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat, ieri, publicitatii. Tricolorii au inceput anul pe 40, dar au urcat patru locuri in februarie, patru in aprilie, cate doua in iunie si august, cate unul in septembrie si octombrie, iar in noiembrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca UDMR a demonstrat prin abtinerea de la votul privind motiunea de cenzura ca isi doreste ca Guvernul Dancila sa isi continue activitatea, a declarat, intr-o emisiune la B1TV, presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a precizat, intr-o emisiune la B1…

- Guvernul se pregatește sa adopte, in ședința de vineri, o hotarare privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata astfel: - „Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri…

- Vrei sa iti cumperi o masina second-hand, iar bugetul tau nu este unul foarte mare? Nu te ingrijora, pentru ca nu ai nevoie de mai mult de 5.000 de euro pentru a-ti implini visul si nici nu trebuie sa mergi pana in Germania sau in Olanda pentru a fi sigur ca dai peste o masina care "tine cu casa".Piata…

- Persoanele apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social daca refuza un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala. Incepand cu data de 22 octombrie 2018 a intrat in vigoare…