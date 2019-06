Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a fost intampinat de doi copii imediat cum a coborat din avionul care l-a adus in Romania. Dupa ce i-a salutat pe presedintele Klaus Iohannis si pe sotia sa, Papa Francisc a primit un buchet de flori de la doi copii imbracati in costum popular.

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:15, in intersectia din spatele Hotelului Prahova, fiind implicate doua autoturisme, dintre care o autospeciala de Politie. "Politistul se afla singur in masina, era in timpul serviciului, insa fara semnale acustice…

- Trupul unei femei înecate a fost vazut de un trecator, iar acesta a anunțat autoritațile. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, însa medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul.

- Paul Muresan (11 ani) este modelul atipic de olimpic. Medaliat cu argint la Omlimpiada Nationala de Matematica, acesta isi petrece timpul liber intre ecuatii si probleme, dar si volei, sport pe care il practica la nivel profesionist.

- Curtea de Apel Suceava a analizat ieri contestatiile depuse de cele doua persoane arestate la finalul saptamanii trecute pentru ca treceau migranti peste frontiera de stat, iar apoi le promiteau ca-i duc in Occident. Judecatorul de drepturi si libertati a mentinut masura luata la Tribunalul Suceava…

- O tanara romanca in varsta de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident cumplit in Anglia. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, era blocat in trafic de o ora, din cauza tragediei, cand a aflat ca ea este victima.

- In ciuda opoziție, PSD ține cu dinții de pensiile speciale, așa cum reiese din stenogramele publicate pe site-ul Camerei Deputaților. Chiar daca USR cer un proiect pentru ștergerea acestor drepturi, voturile sunt insuficiente pentru a putea fi macar...

- “Scena misterelor”, emisiunea prezentata de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu, la Antena 1, a adus aseara in fața publicului șase maști spectaculoase, in spatele carora s-au ascuns celebritați, precum Alina Eremia, Constantin Enceanu, Alina Pușcaș, Mihai Morar, Nicole Cherry și Vica Blochina.