Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai saturat de banalele pozitii amoroase pe care le folosesti de fiecare data in dormitor? Ei bine, nu uita ca monotonia este una dintre principalele cauze ale certurilor. Daca vrei sa faci monotonia sa devina istorie, aplica cele mai obraznice pozitii intime!

- Cei trei franco-israelieni sunt acuzați ca s-au prezentat ca apropiați ai ministrului de externe al cabinetului Jean-Yves Le Drian, inclusiv in e-mailuri și apeluri video pentru a obține banii, susținand ca este vorba de operațiuni de acoperire iar banii sunt folosiți drept rascumparare pentru eliberarea…

- Majoritatea oamenilor obosesc foarte rau in timpul partidelor amoroase, mai ales daca incearca anumite pozitii. Daca vrei sa uiti ce inseamna oboseala cand vine vorba de timpul petrecut in dormitor cu partenerul, stai departe de aceste pozitii!

- Femeia Pești este extrem de delicata, mai ales cand vine vorba de amor. Pentru ea, o noapte petrecuta alaturi de partener inseamna spiritualitate și are tendința mereu sa transforme dormitorul intr-un cadru feeric. Prefera decorul și costumațiile, iar daca vrei sa-i oferi ceva de neuitat, ține minte…

- La nivelul judetului a fost organizata o actiune pentru verificarea modului in care agentii de paza se conformeaza obligatiilor ce le revin in baza fisei postului.Politistii au efectuat controale la 103 de obiective, ocazie cu care au fost verificati 114 agenti de paza, impotriva a 20 dintre acestia…

- Cine sunt copiii care vagabondeaza, astazi, pe strazile Chișinaului și din ce familii vin / Copiii care aleg, astazi, sa traiasca în strada difera mult de minorii strazii de acum 20 de ani, spun specialiștii. Potrivit directorului executiv al Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei…

- 11 februarie: Ziua Internationala a Fetelor si Femeilor in Stiinta. Majoritatea oamenilor de stiiinta si inginerilor sunt femei in Lituania (57%), Bulgaria si Letonia (ambele cu 53%), Portugalia (51%) si Danemarca (peste 50%). In 2017, in UE erau aproape 18 milioane de oameni de stiinta si ingineri,…

- Gruparea a atacat escorta penitenciara care se afla in fața tribunalului din localitatea franceza Tarascon. Atacatorii au tras mai multe focuri de arma, insa nimeni nu a fost ranit. Barbatii i-au batut pe agentii care il insoteau pe detinut iar o politista care a refuzat eliberarea barbatului a fost…