POZIȚIE OFICIALĂ. ”Felicitări! ALTEX v-a desemnat câștigătorul unui laptop LENOVO şi suma de 10.000 euro” Pozitie oficiala ALTEX Romania: ”Campania la care se face referire in mesaj nu este organizata de ALTEX Romania, fiind o campanie falsa, inșelatoare, derulata de escroci care folosesc cartele pre-pay și astfel nu pot fi identificați chiar daca, de fiecare data cand astfel de cazuri de frauda au circulat in spațiul public, ne-am adresat organelor abilitate. Cazurile de fraude sau tentativele de tip phising facute prin intermediul mesajelor trimise pe telefoanele mobile s-au inmulțit semnificativ in ultimii ani folosindu-se cartele pre-pay care nu permit identificarea apelantului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

