- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pentru vineri, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu scopul de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei, a informat Administrația Prezidențiala. Ministrul Apararii Naționale,…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat joi ca are trei variante de inlocuitor pentru Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei (SMAp), una dintre variante fiind Ovidiu-Liviu Uifaleanu, actualul sef al Statului Major al Fortelor Terestre.

- Armata americana a inceput miercuri pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci, a informat presa americana, citata joi de agentia de presa Xinhua. Astfel, armata SUA a cerut Departamentului…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, precizand ca doi marinari ucraineni au fost raniti in incident. Presedintele ucrainean Petro Porosenko a denuntat un act agresiv al Rusiei vizand o escaladare premeditata…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, la Parlament, ca in coaliția de guvernare se va adopta o „poziție comuna” și un „plan de acțiune” cu privire la recomandarile din MCV.Intrebat miercuri, la Parlament, daca ia in calcul contestarea raportului MCV la Curtea de Justiție a…

- Politicienii au transmis joi mesaje de Ziua Armatei Romane, in care au apreciat rolul acesteia atat pe plan national, cat si in teatrele de operatii si, de asemenea, au amintit de sacrificiul eroilor militari pe campul de lupta. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a subliniat in mesajul sau…

- Noile uniforme ale Armatei Romane sunt de o calitate cel putin indoielnica: se decoloreaza de la soare, se scamoseaza imediat si intra la apa. Potrivit unui material realizat de jurnalistul Adelin Petrisor pentru stirile TVR si publicat pe blogul sau, uniformele decolorate arata ca si cum…