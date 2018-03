Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, considera ca Guvernul a luat o decizie corecta miercuri, 28 martie, cand a decis expulzarea celor trei diplomati rusi ca gest de solidarizare cu Londra pe cazul Skripal. Acesta sustine ca Rusia are o ambasada mai mare decat Republica Moldova.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau l-a convocat marti pe ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametshin, caruia i s-a adus la cunostinta ca trei diplomati din cadrul misiunii sunt declarati persona non grata si sunt obligati sa paraseasca teritoriul…

- Presedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, este invitatul emisiunii „Adevarul Live Moldova” de luni, 26 martie. Liderul liberalilor isi va expune opinia referitor la cum s-a desfasurat Marea Adunare Centenara de la Chisinau si care sunt sansele unirii Republicii Moldova cu Romania. De asemenea,…

- 21 martie, Chișinau – Extindere relațiilor moldo-azere prin inițierea unor noi programe de cooperare bilaterala au fost discutate de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan in Republica Moldova, Gudsi Dursun oglu

- Cativa diplomati rusi impreuna cu familiile lor au parasit deja ambasada tarii lor de la Londra. Autoritatile din Marea Britanie au ordonat expulzarea a 23 de diplomati rusi ca urmare a otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, incident care a avut…

- Chisinaul cere Moscovei sa înceteze presiunile asupra oficialilor moldoveni care viziteaza Rusia. Anuntul a fost facut de catre seful diplomatiei din tara noastra, Tudor Ulianovschi, dupa întrevederea cu viceministrul rus de Externe Grigori Karasin, care efectueaza o vizita oficiala…

- Ambasadorul Andrei Neguța urmeaza sa se intoarca in aceste zile la Moscova. anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi in cadrul unui briefing de presa comun cu viceministrul rus, Grigorii Karasin. {{226020}}„In urma discuțiilor bilaterlae cu domnul…

- Conferința de presa susținuta de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, și Viceministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Grigorii Karasin.

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al

- Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, este de parere presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Rusia puternica nu are nevoie doar de rusi! Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Mii de ruși care locuiesc in Transnistria, pe teritoriul Republicii Moldova, s-au prezentat, duminica la secțiile de votare deschise aici pentru a alege președintele Rusiei. Potrivit presei moldovene, la urne s-au format cozi intinse. Presa Transnistria a scris ca la cele 24 de secții de votare deschise…

- La 18 martie 2018, in Federația Rusa vor fi organizate alegeri prezidențiale. Cu aceasta ocazie, autoritațile Federației Ruse au decis deschiderea a 27 de secții de votare in Republica Moldova. Dintre acestea, trei sunt constituite in teritoriul controlat de autoritațile constituționale și alte 24 sunt…

- Posibilitatea extinderii relațiilor de cooperare intre Republica Moldova și Thailanda, in special in domeniul turismului, au fost discutate astazi de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu Printesa Maha Chakri Sirindhorn a Thailandei, aflata intr-o

- Presedintele legislativului a vorbit despre provocarile de securitate comune pentru Republica Moldova, Ucraina si Georgia, cum ar fi securitatea energetica, securitatea informationala (lupta impotriva dezinformarii si a stirilor false), despre apararea in contextul conflictelor inghetate.Andrian…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- (update 10:14) Deputații din partea Partidului liberal Democrat propun audierea ministrului Afacerilor Externe și Integrarii Europene. Inițiativa a fost susținuta de membrii PL, PLDM, PCRM, dar și unii din PD. Propunerea a cazut din cauza ca a fost votata doar de 41 de deputați. (10:00) Deputații…

- Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Oleksandr Bankov, a sustinut miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca tentativa de incendiere a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti nu a reprezentat un caz unic si a opinat ca aceste actiuni reprezinta o noua etapa a razboiului hibrid declansat…

- "Se stie foarte bine si informatiile au aparut recent si in presa romaneasca, referitoare la unele incercari facute pe teritoriul Ucrainei de catre serviciile speciale ale Federatiei Ruse, cu folosirea si a unor cetateni ucraineni, de a organiza incendierea a doua scoli din zona, din regiunea Cernauti.…

- Republica Moldova ''nu vrea o confruntare deschisa, un razboi cu Rusia, dar autoritatile ruse, in special unii dintre reprezentantii sai, trebuie sa inteleaga ca asteptam sa fim respectati, sa fim tratati ca parteneri egali'', a insistat Candu intr-un interviu acordat marti agentiei de presa ucrainene…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, ar putea reveni la Moscova, dupa ce in luna decembrie, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, a luat decizia de al chemat la Chisinau, pentru o perioada nedeterminata, scrie kommersant.ru. {{260931}}Publicația rusa scrie…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut astazi o intrevedere cu omologul sau din Federația Rusa, Serghei Lavrov. Intrevederea a avut loc in cadrul Conferinței de securtitate de la Munchen. Potrivit comunicatului de presa al MAEIE, cei doi oficiali au efectuat un…

- Razboi al declaratiilor intre Federatia Rusa si Republica Moldova. Marul discordiei - legea Anti-propaganda adoptata anterior de Parlamentul de la Chisinau. Legislativul de peste Prut a condamnat printr-o declaratie imixtiunea Rusiei in deciziile interne ale statului Republica Moldova.

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Brock D. Bierman este noul șef pentru Europa și Eurasia, din cadrul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționala, informeaza Noi.md. Reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova in SUA au participat la ceremonia depunerii juramintului de investire a acestuia, iar ministrul Afacerilor Externe…

- Voronin: De ce faceți asta? Ca sa fiți pe plac romanilor? Asta se numește prostituție! / Liderul PCRM, Vladimir Voronin, critica dur decizia majoritații parlamentare privind includerea proiectului Declarației prin care sunt condamnate „atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale…

- Astazi, 8 februarie, ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a primit-o pe ambasadoarea Regatului Suediei in Republica Moldova, Signe Burgstaller, noteaza Noi.md. In cadrul intrevederii, interlocutorii au abordat subiecte ce tin de stadiul actual al relatiilor bilaterale…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, a avut marți, 6 februarie a.c., o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Molova. Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Ana Birchall a reiterat importanța pe care…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- Ieri, 2 februarie, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR). Partile au remarcat progresele…

- Legea anti-propaganda nu este una impotriva Rusiei, ci este pro-Moldova si vine sa secureze spatiul informational din tara noastra. Astfel premierul Pavel Filip a comentat declaratia Dumei Stat a Federatiei Ruse privind initiativa, aprobata de catre Parlamentul de la Chisinau.

- Un grup de deputați a înregistrat astazi în Parlamentul Republicii Moldova un proiect de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politica din Republica Moldova, transmite MOLDPRES. …

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- Vladimir Plahotniuc, liderul principalului partid de guvernare din Republica Moldova (PDM) și al coaliției de guvernare, a dat un interviu catre deschide.md in care a facut acuzații neobișnuit de grave la adresa Federației Ruse. Aceste acuzații vin in contextul in care Plahotniuc incearca sa poziționeze…

- Presiunile mari, inclusiv deschiderea de dosare pe numele meu, dar si a colegilor, si solicitari la Interpol, au început în momentul în care autoritatile de la Chisinau au demarat cercetari în cazul Landromat. Afirmatia a fost facuta într-un interviu de liderul Partidului…

- Fiul noului ministru al Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului este membru al Partidului Comunistilor din R. Moldova. El este prieten si cumatru cu vicepresedintele Partidului Democrat din Moldova, Sergiu Sarbu. Tudor Ulianovschi, proaspatul ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene,…

- Deputații Dumei de Stat a Federației Ruse condamna interdicția impusa in privința difuzarii știrilor și programelor analitice din Rusia. Ei considera ca interzicerea difuzarii programelor de știri din Federația Rusa in Republica Moldova nu este nimic altceva decit inca un pas indreptat impotriva Rusiei,…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, care a fost rechemat la Chișinau, este așteptat la Ministerul de Externe pentru o discuție cu noul ministru, Tudor Ulianovschi, scrie radiochisinau.md Despre modul cum vede colaborarea cu Rusia, Ulianovschi a raspuns ca discuțiile vor avea loc „pe…

- Moldova intenționeaza sa intensifice cooperarea comerciala și economica cu Qatarul și sa atraga investiții din aceasta țara in economie. Acest subiect a fost discutat in cadrul intrevederii dintre ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, și ambasadorul…