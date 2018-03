Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 20 martie, in jurul orelor 19.30, politistii de la IPJ Prahova au fost sesizati de catre un politist local din Floresti, cu privire la faptul ca un ofiter de politie din cadrul sectiei rurale de politie din localitate, se afla intr-o stare de urgenta medicala in fata sediului. Din primele verificari…

- Protocoale secrete incheiate intre Ministerul Public, prin DNA si DIICOT si SRI vor fi facute, in curand, publice. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut, luni, oficial, procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare. Specialistii atrag atentia ca decretizarea…

- O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida dupa ce a lasat un bilet de adio. Femeia a vrut sa iși puna capat zilelor band detartant si apoi taindu-și venele. Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din localitatea Stefanesti a incercat sa se sinucida. Femeia…

- Abia acum s-a aflat. Specialistii ne dezvaluie ce afectiuni avem in functie de poftele zilnice. Cheful de ciocolata sau de cola, de banane sau branza este felul in care organismul ne anunta ca dieta noastra generala este inadecvata.Vezi AICI lista completa a afectiunilor in functie de poftele…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care, potrivit…

- In urma unui protocol de colaborare semnat in luna februarie de autoritatile locale din Arad si Gyula, o delegatie condusa de gradinarul sef din orasul ungar ii ajuta pe responsabilii Primariei Arad sa evalueze riscul de prabusire a arborilor batrani in urma fenomenelor meteo extreme. Invitatii au…

- Barbatul, in varsta de 42 ani, de origine din Iași, a furat mașina din zona Port Arthur, sperand, probabil, ca va scapa basma-curata. Pe Calea Romanilor, insa, in apropiere de Boul Roșu, acesta a intrat in coliziune cu un autoturism Dacia Logan, ce aparține unei firme de paza și era condus de un tanar…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. Potrivit informatiilor preliminare, incidentul a avut loc la 26 de minute dupa decolare. Avionul Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord, se indrepta catre capitala egipteana Cairo.…

- Sofat englezesc, dupa reguli romanesti. Este combinatia fatala care a stat la baza a numeroase accidente grave provocate de soferii unor masini cu volan pe dreapta. Cu toate astea, numai anul trecut, in Romania au fost inmatriculate peste 25.000 de masini „englezesti“.

- Meteorologii fac o prognoza de ultim moment. Specialistii ne anunta cum va fi vremea in primele trei zile ale saptamanii care urmeaza. Desi in usoara crestere, temperaturile din urmatoarele zile raman sub cele obisnuite pentru inceputul lunii martie. Precipitatiile nu vor lipsi, sub forma de ploaie…

- Specialiștii timișoreni au identificat 64 de romani cu sindromul Prader-Willi, o afecțiune rara caracterizata printr-o pofta de mancare exagerata. ”Le lipsește o secvența de gena care intervine in senzația de sațietate. Sunt persoane carora le este foame tot timpul”, a precizat prof. dr. Maria Puiu,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in noapte de joi spre vineri, a avut loc un incident deosebit de grav: sediul PSD Cluj a fost stropit cu benzina și cineva a incercat sa ii dea foc. Ziar de Cluj a aflat cine este personajul cu porniri piromane, dupa ce o colega ded serviciu a acestuia a trimis un mail…

- Un bebelus din Botosani a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce mama i a desfundat nasul cu ajutorul unui dispozitivului numit Batista bebelusului. Fetita de doar cinci luni a regurgitat lapte, iar o parte din lichid a ajuns in plamani. Copilasul este internat acum in sectia de Reanimare, cu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, iese la rampa dupa ce unii analiști au anunțat concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor. Vasilescu afirma ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul de anul trecut.A intors-o ca la Ploiești! Codrin…

- Asa cum se stie deja, astazi, sunt peste 30 de localitați din Republica Moldova care au semnat declarații simbolice de unire cu Romania. „Rusia trebuie sa ințeleaga ca nu suntem singuri și ca, in caz de necesitate, avem cu cine sa ne unim.” a declarat primarul Valeriu Zubcu.

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultura dați de Timișoara in ultimul secol, Ioan Holender, a anunțat ca renunța la funcția de președinte onorific al Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021, pe care o deținea din 2011. Intr-un mesaj public, acesta a transmis ca iși dorește ca numele…

- Situatia arborilor taiati din parcul dendrologic este departe de a fi clarificata. Nimeni nu isi asuma responsabilitatea pentru cele ce au loc in parcul dendrologic Carei. 1. Specialistul silvic care a marcat arborii de ce a aplicat marca pentru taiere la arbori sanatoși iar la cei gaunosi, nu?…

- Partenerul de viața al cantareței Andreea Balan a avut parte de un incident extrem de neplacut in trafic. Actorul George Burcea, soțul Andreei Balan , se afla in trafic in mașina, cand a fost interpelat de un barbat de origine siriana. Acesta a incercat sa-l pacaleasca pe partenerul de viața al Andreei…

- Piata terenurilor pentru constructii din suburbiile Capitalei este în stagnare. Potrivit agentiei imobiliare Lara, în ultimii doi ani, pretul loturilor a scazut, în medie, cu opt la suta, scrie publika.md Specialistii explica reducerea preturilor prin faptul ca cele mai…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Gica Popescu i-a cerut primului ministru Viorica Dancila sa-i schimbe funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol. Gica Popescu a explicat motivele acestei decizii, declarand ca nu a vrut sa primeasca bani pentru implicarea sa…

- Dupa „revolutia salariilor“, urmeaza „revolutia pensiilor“. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat ca cine nu a cotizat cel putin 10 ani la stat poate sa-si ia adio de la pensie. Specialistii spun ca, pe hartie, masurile vor avea efect doar in plan propagandistic, pentru ca deficitul fondului…

- Un barbat, cetatean al Poloniei a fost retinut de CNA, dupa ce a incercat sa mituiasca un vames de la vama Leuseni cu 200 de euro. Potrivit acestora, individul a incercat sa scoata ilegal din țara produse anabolizante.

- Struguri, pepeni, nectarine si alte fructe exotice, dar chiar si condimente, toate extrem de toxice, au fost la un pas sa ne ajunga în farfurii. Din fericire, au fost descoperite la timp si oprite, spun autoritatile. Ce se întâmpla pe piata neagra nu se stie.…

- Doi bucureșteni au fost trimiși in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj pentru comiterea a mai multe fapte de inșelaciune, respectiv tentativa la aceasta infracțiune. Ursache Valentin Florin și Zanfir George, cu varste de 36, respectiv 33 de ani, s-au specializat in escrocarea oamenilor…

- Adecco a deschis perioada de inregistrare pentru programul ”CEO pentru o luna”, prin care candidatii pot intra in rolul liderilor din mediul de afaceri din 48 de tari, la editia din acest an castigatorul urmand sa lucreze alaturi de Alain Dehaze, CEO al Grupului Adecco. Dupa desemnarea castigatorilor…

- Consumul caloric corespunzator la 2.000 de pasi este de 100 de kilocalorii. Specialistii au calculat ca, o persoana care merge pe jos 10.000 de pasi pe zi poate cheltui intre 2.500 si 3.500 de kilocalorii intr-o saptamana.

- Horoscop 2 februarie 2018. A doua zi a lunii februarie are o serie semnificatii importante in mai multe domenii. De exemplu, astazi, la 40 de zile de la nasterea lui Hristos, credinciosii praznuiesc Intampinarea Domnului si, totodata, astrele au pregatit o multime de surprize pentru cele 12 zodii. Specialistii…

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, sustine ca nu a intreprins, in ultimele zile, nicio acțiune oficiala menita sa implice instituția in vreo atitudine politica de sustinere a noului ministru al Educatiei, Valentin Popa. Intr-un comunicat de presa, universitatea clujeana transmite ca…

- Alin și Dorin Cocoș s-au prezentat joi dimineața la Tribunalul București pentru a fi audiați in calitate de martori intr-un dosar deschis in 2014, informeaza Antena3.La momentul respectiv, doi indivizi din Buzau au incercat sa obțina 500.000 de euro de la Dorin Cocoș ca sa-l scape de problemele…

- Organizatia Sighetu Marmatiei a Pastidului National Liberal are o noua conducere incepand de joi, 18 ianuarie, data la care au avut loc alegeri. Pozitia de presedinte a fost castigata de Daniela Onita-Ivascu. Avocatul sighetean si-a adjudecat functia cu 91 de voturi din cele 134 exprimate, in timp ce…

- Doi barbati, banuiti de comiterea unui furt de autoturism din Constanta, au fost retinuti de politistii constanteni. Suspectii au incercat sa scoata masina din tara. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 ianuarie a.c.,politistii constanteni au retinut, pentru o perioada de 24 de ore, doua persoane implicate…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de a pierde bani din partea publicatiilor si a business-urilor,…

- Medicii Spitalului Județean de Urgența Slobozia au facut eforturi supraomenești sa țina in viața o tanara de 18 ani din Amara, care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, dupa ce au incercat sa o transfere in cel mai scurt timp la un spital din București. Specialiștii din Capitala au aprobat…

- Doua persoane din comuna Ditrau sunt cercetate pentru dare de mita, dupa ce au fost prinse în flagrant de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Harghita în timp ce ofereau 10.000 (32 euro) forinti unui politist de la Serviciul Regim Permise, pentru a obtine o programare la proba…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Ministrul de interne al Germaniei a pledat miercuri pentru efectuarea de teste medicale in vederea verificarii varstei tinerilor solicitanti de azil, in cazul in care exista indoieli in aceasta privinta, cu scopul de a evita fraudele, in pofida refuzului Ordinului National al Medicilor, informeaza…

- Doi comedianți ruși s-au dat drept prim-ministrul Poloniei pentru a o pacali pe Nikki Haley, ambasadoarea Statelor Unite la ONU. Aceștia i-au pus mai multe intrebari despre „Binomo”, o insula imaginara din Marea Chinei de Sud.

- Un barbat, de 36 de ani, a fost depistat de polițiștii din Lugoj in timp ce incerca sa vanda articole pirotehnice. De la cel in cauza, polițiștii au ridicat peste 1800 de articole pirotehnice in vederea continuarii cercetarilor. Pe numele acestuia, polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda), potrivit site-ului WTA. …

- Avocatul care acum doua zile a accidentat patru persoane pe o trecere de pietoni la Botanica a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit procurorului de caz, avocatul a recunoscut doar ca a urcat beat la volan. Amintim ca doua femeii împreuna cu doi copii minori…