"In Capitala, incepand cu anul 2007, s-au inregistrat in mod constant depasiri ale valorilor concentratiilor medii zilnice si anuale pentru pulberi in suspensie PM10, ceea ce inseamna ca sanctiunea ce poate fi aplicata Romaniei de catre Curtea de Justitie Europeana cuprinde perioada anterioara actualului mandat (7 ani de neconformare, respectiv intervalul 2007 - 2014). Pana in anul 2015 s-a derulat Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului, ale carui masuri nu au condus in mod eficient la reducerea poluarii din Capitala, inregistrandu-se in continuare depasiri pentru concentratiile…