- Intr-o dimineața ploioasa de duminica, Patriarhul Kirill, care a sosit in Bulgaria pentru a participa la aniversarea a 140 de ani de la eliberarea țarii de sub jugul otoman, a oficiat o liturghie in Catedrala Alexander Nevski, construita in 1912 in memoria soldaților ruși care au luptat impotriva Imperiului…

- Liderul si-a gasit linistea abia in al patrulea minut al prelungirilor, iar la serviciu s-a aflat oradeanul Claudiu Keseru, care punctat de la punctul cu var, scor final 1-0. Atacantul a marcat al 14-lea gol in campionat si este al doilea in clasamentul golgheterilor dupa brazilianul Karanga…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, sambata, in Bulgaria, ca pasul Sipka va fi inchis circulatiei rutiere, pe segmentul drumului european E-85 (corespondent drumului national I-5) Gabrovo – Sipka – Kazanlak, cu prilejul Zilei Nationale.

- Oradeanul a marcat cu capul, din plonjon, printre picioarele portarului. A fost golul cu numarul 50 reusit de atacantul oradean pentru Ludogorets in campionatul bulgar. In actuala editie, Keseru are 13 goluri, fiind pe locul 2 in ierarhia golgheterilor. Ludogoret este lider cu 54 de puncte,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza soferii romani care vor sa se deplaseze in Bulgaria ca in tara vecina este in vigoare un cod rosu de ninsori. “Avand in vedere avertizarile de cod rosu si portocaliu emise de autoritatile bulgare pentru perioada 26-27 februarie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 26 – 27 februarie 2018, intreg teritoriul acestei tari va fi afectat…

- Regizoarea Adina Pintilie a mai primit, sambata seara, pentru acelasi film, premiul pentru cel mai bun debut, din partea unui juriu care l-a avut in componenta si pe regizorul Calin Peter Netzer. Acesta este cel de-al doilea premiu Ursul de Aur obtinut de un lungmetraj regizat de un…

- Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adincime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamint s-a resimtit la Sofia, la Ruse, la Alexandria, in Rominia, dar si in citeva localitati din nordul Greciei. Reprezentantii…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Sute de persoane din diverse tari au participat, sambata seara, la Sofia, la un mars organizat in onoarea unui general bulgar care a condus o organizatie pro-nazista in anii 1930-1940, relateaza News.ro. Ministrul bulgar de Externe a condamnat manifestarea, tragand un semnal de alarma asupra faptului…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Combatantii kurzi din Siria au doborat un elicopter al armatei turce in apropiere de orasul Afrin, in nord-vestul Siriei, a anuntat sambata presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Doi militari s-au aflat la bordul elicopterului doborat.

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP. Cu aceasta ocazie, presedintele Consiliului…

- Sediul unui schimb valutar din Sofia, capitala Bulgariei (foto: www.flipfloppeople.com) Leva, bancnota pe care o cumparam in drumurile spre litoralul sau muntii Bulgariei la orice punct de frontiera, exista din 1881, cu mai bine de un sfert de secol inainte ca tara sa-si capete independenta deplina,…

- Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu cu privire la faptul ca incepand cu data de 01.02.2018, pe teritoriul Bulgariei, formalitatile de frontiera se vor desfasura in noul terminal al Punctului de Trecere al Frontierei Ruse-Giurgiu, zona…

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- In capitala bulgara Sofia a inceput miercuri mult asteptatul proces pentru atacul din 2012 asupra unui autobuz cu turisti israelieni, soldat cu sase morti, informeaza dpa si BTA. Cei doi acuzati - australianul Meliad Farah si canadianul El Hajj Hassan, ambii fiind si cetateni libanezi - continua…

- Premierul Bulgariei Boiko Borisov și omologul sau japonez Shinzo Abe, aflat în vizita la Sofia, au promis oportunitați de investiții pentru companiile nipone care vin în Bulgaria și în Balcani în general, scrie AP.

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și Hidrologie, pentru perioada 13-14 Ianuarie 2018, 8 regiuni: Montana, Vrața, Loveci, Gabrovo, Pazardjik,…

- Parlamentul bulgar a respins vineri dreptul de veto exprimat de presedintele republicii fata de legea anticoruptie recomandata de Comisia Europeana, fara a tine cont de observatiile formulate de seful statului, scrie AFP.

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz. Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si cea mai corupta tara din Uniunea…

- Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si cea mai corupta tara din Uniunea Europeana, si-a asumat pentru sase luni presedintia rotativa a UE pentru prima data de cand a aderat in 2007, scrie Agerpres. Petar Hristov, in varsta de 49 de ani, a fost impuscat…

- Patronul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat in miezul zilei, in fata biroului sau din Sofia, potrivit unor surse familiare cu cazul, scrie The Guardian. Crima a venit doar la cateva zile dupa ce Bulgaria si-a asumat prezidentia de sase luni, prin rotatie…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat si ucis in plina zi in fata sediului companiei sale din Sofia, scrie Reuters, care citeaza doua surse familiare cu cazul.

- Inițiatorul, Boris Kamenov, a declarat pentru televiziunea NOVA ca unul din motivele pentru aceasta initiativa este acela al coruptiei din Bulgaria, scrie mediafax. „Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie”, a declarat Kamenov, adaugand ca locuitorii din nord-vestul Bulgariei s-au luptat mereu…

- Locuitorii din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru separarea regiunilor Vidin, Montana si Vrata de restul tarii. Oamenii spun ca vor autonomie sau... unirea cu Romania, anunta agentia de stiri Sofia din Bulgaria.

- Locuitorii a trei judete din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare a populatiei in vederea obtinerii autonomiei sau a unirii cu Romania, nemultumiti de coruptia din tara lor, potrivit...

- Bulgarii vor ruperea de Sofia din cauza coruptiei din tara vecina si a lipsei de locuri de munca. In opinia lor, situatia din Romania e mai buna. In urma votului s-ar obtine independenta fata de Bulgaria dupa care Romania va fi intrebata daca doreste unirea, a declarat pentru publicatia Novinite…

- Locuitorii din trei judete din nord-vestul Bulgariei, nemultumiti de coruptia din tara lor, ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul acestei initiative.

- Initiativa inedita a unui politician bulgar, care propune alipirea nord-vestului tarii sale la România. Potrivit Nova TV, Boris Kamenov a initiat o petitie pentru declansarea unui referendum privind alipirea regiunilor Vidin, Vrata si Montana din nord-vestul Bulgariei la România.…

- Reparația cladirii Președinției va începe în a doua jumatate a lunii ianuarie. Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea Președinției s-a încheiat. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a presedintelui…

- Ucraina a blocat contractul Bulgariei cu Federația Rusa pentru service-ul avioanelor MiG-29 ale fortelor aeriene bulgare. In urma plangerii depuse de compania ucraineana Ukrinmash la Comisia pentru protecția concurenței din Bulgaria, autoritatile de la Sofia au suspendat contractul in valoare de 49,77…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis pentru marti un cod galben de ninsori, stratul de zapada format putand atinge 25 cm, pentru trei regiuni: Smolyan, Kardjali…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca prin Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis un cod galben de precipitații, care vor inregistra valori de peste 20 l/m2, pentru 4 regiuni, dupa cum urmeaza: Kardjali, Haskovo, Yambol…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in tranzit prin Bulgaria, cu destinația Turcia, in special pentru șoferii profesioniști și reprezentanți ai firmelor de transport internațional de marfa, ca, la punctele de trecere a frontierei Kapitan Andreevo ...