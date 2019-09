Stiri pe aceeasi tema

- Vointa Londrei de a se indeparta de normele europene in domeniile social, al mediului sau concurentei dupa Brexit dauneaza viitoarei relatii comerciale cu Uniunea Europeana (UE), avertizeaza Guy Verhofstadt, raportorul Brexitului in Parlamentul European (PE), relateaza AFP, potrivit news.ro.”Noi…

- Disponibilitatea Londrei de a se indeparta de normele europene in materie sociala, de mediu si concurenta, dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, este daunatoare pentru viitoarea sa relatie comerciala cu Uniunea, a avertizat miercuri eurodeputatul Guy Verhofstadt (Renew Europe), transmite…

- ''Decizie importanta a Tribunalului Suprem de a hotari ca suspendarea parlamentului este ilegala. Orice acord privind Brexitul trebuie sa fie aprobat atat de Regatul Unit, cat si de Parlamentul European, asadar analiza democratica adecvata de ambele maluri ale Canalului Manecii este esentiala'',…

- Partidul Laburist (Labour), principalul partid britanic din opozitie, subminat de disensiuni, se exprima luni prin vot asupra pozitiei sale cu privire la Brexit si ar putea decide... sa hotarasca mai tarziu cu privire la acest lucru, asa cum doreste liderul formatiunii Jeremy Corbyn, asupra caruia se…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat vineri "prudent optimist" cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord asupra Brexitului cu Uniunea Europeana (UE), evocand "multe progrese" cu Bruxellesul, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…

- Marea Britanie a avertizat luni Uniunea Europeana ca trebuie sa-si schimbe pozitia 'incapatanata' asupra Brexitului pentru a evita o iesire a Regatului Unit fara acord, a avertizat ministrul de externe britanic Dominic Raab, insistand ca el doreste un acord, insa UE trebuie sa-si schimbe pozitia,…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European l-au avertizat, miercuri, pe noul premier Boris Johnson asupra efectelor economice foarte grave asupra Marii Britanii daca se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, conform Mediafax.