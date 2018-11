Stiri pe aceeasi tema

- DacE ~elevii sEi din tefan cel Mare ii dau mari bEtEi de cap lui Mircea Rednic, familia acestuia este tot ce conteazE "i tocmai de aceea ~puriul pune mult accent pe timpul petrecut alEturi de cei dragi.

- Ilie Balaci a murit in aceasta dimineața, la 62 de ani, din cauza unui atac cerebral. (Detalii AICI). Nicolae Ungureanu, fost coleg cu Ilie Balaci in Craiova Maxima, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre ultimele clipe din viața lui Ilie Balaci. "Din ce am auzit a facut infarct. Am ințeles ca s-a…

- Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii trecute la Chantilly, acolo unde se antreneaza cei mai buni cai de curse ai Frantei. Clientii au avut la dispozitie mai putin de o secunda ca sa-si dea seama ce se intampla, uniii dintre ei reusind sa se ascunda in ultima clipa in spatele tejghelei.…

- Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR) a declanșat o ampla campanie naționala de promovare și valorizare a profesiei de asistent social intitulata „Romania se ridica in picioare pentru asistența sociala”. In fiecare județ al țarii se organizeaza evenimente la care participa asistenți…

- Desi nu se putea tine nici pe pe picioare, un barbat din Borsa a considerat totusi ca ar fi in stare sa conduca S-a urcat la volan si a gonit prin localitate. Cum era de asteptat, la un moment dat a pierdut controlul masinii

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a declarat, luni, ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a „calcat in picioare” Regulamentul forului parlamentar atunci cand nu a convocat o sesiune extraordinara la solicitarea PNL, USR si PMP si si-a delegat atributiile catre un vicepresedinte.