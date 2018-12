Poze la minut direct pe Instagram. Cum se mai distreaza corporatistii la sfarsit de 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Photo Booth-ul nu mai e de mult timp o noutate la petrecerile firmei, iar faptul ca acest mod de distractie este mai mult decat un trend a facut ca afacerile cu cabine foto sa inoveze si sa vina cu solutii din ce in ce mai interactive pentru clientii lor. Am stat de vorba cu cei de la Photosnacks…

- Instagram este o platforma pe care cei cu cifre mari ajung celebri si pot castiga foarte multi bani, asa ca este de inteles de ce unii dintre utilizatori cu mai putin succes ar dori sa isi „cumpere” faima pentru a putea accesa bugetele de marketing ale companiilor care promoveaza diverse produse. Facebook…

- Tablourile personalizate sunt o afacere online-offline intalnita in Romania, iar acum doua tinere strang bani sa scoata o aplicație de mobil prin care sa preia imagini și comenzi de la clienți și sa le faca tablouri din ele.

- Platforma GrowMaster se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si brandurilor care vor sa se promoveze online. Platforma a fost dezvoltata de doua echipe de programatori din Singapore si SUA. Alexandru Penes, de profesie re­gizor si jurist, cu experienta de peste 10 ani in antreprenoriat…

- Intr-o piata de media care peste tot in lume isi cauta viitorul si veniturile iar in Romania chiar mai mult, orice an in care putem sa va salutam si sa scriem despre voi, despre businessul romanesc, despre antreprenorii romani, despre managerii romani si expatii care conduc marile companii, despre…

- 14 oameni morti si o lege depasita de realitate. Romania continua sa numere mortii pe sosele, in imagini transmise live pe internet. Au trecut patru luni de la Campania Observator "Stop Live pe Facebook la volan. Da like vietii", iar bilantul negru a crescut, in timp ce nicio litera nu s-a schimbat…

- Mirel Albon și-a spus punctul de vedere, dupa ce jucatoarea Laura Rus s-a aratat deranjata de modul cum se face selecția la naționala feminina a Romaniei. La inceputul lunii septembrie, Rus, 31 de ani, transferata la inceputul lunii august in Serie A, la formația Hellas Verona, a izbucnit pe Facebook…

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara in urma cu o saptamana, atunci cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vestea a fost data la momentul respectiv de prietena ei, Roxana Ciuhulescu. Camelia Potec, in varsta de 36 de ani, a decis sa le faca fanilor cunoștința cu fetița sa și a publicat…