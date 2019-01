Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua „lovește” din nou. „Parasește-ma te rog” este noua piesa a artistei care deja face senzație pe YouTube. In doar 4 ore de la lansare a acumulat peste 100.000 de vizualizari! WOW! Citește și: FOTO / Ce sora generoasa! Ce cadou extrem de scump i-a facut Carmen de la Salciua surorii…

- Carmen de la Salciua incepe anul 2019 in forta! Cea mai iubita și talentata artista din muzica populara și de petrecere lanseaza, maine, prima piesa din 2019. Anunțul a fost facut de Carmen pe o rețea de socializare! Indragita intrepreta lanseaza maine prima piesa din noul an, o colaborare neașteptata…

- Craciunul este despre familie și reunire in jurul bradului. Așa a facut și Carmen de la Salciua, care s-a bucurat de sarbatoare alaturi de sora și mama sa. Indragita interpreta de muzica populara si de petrecere si-a dorit sa isi petreaca sarbatorile de iarna alaturi de familie, motiv pentru care Carmen…

- Diana Dumitrescu a luat o decizie radicala privind cariera sa. Indragita actrița este hotarata sa se reprofileze, iar domeniul ales nu are nici cea mai mica legatura cu lumea artistica sau mondena. Diana Dumitrescu, in varsta de 35 de ani, este pusa pe schimbari majore in viața sa. Dupa ce anul acesta…

- Dupa ce s-a aflat ca nu au divortat, Culita Sterp si Carmen de la Salciua se razboiesc din nou. De aceasta data, indirect, insa. Muzica este cea care i-a facut sa-si arunce mici sageti.