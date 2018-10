O poza distribuita de mii de ori pe Facebook si prezentata ca infatisand un bebelus care a supravietuit prabusirii avionului companiei indoneziene Lion Air este o dezinformare, relateaza marti AFP. Nu exista supravietuitori cunoscuti ai prabusirii acestui avion in mare cu 189 de oameni la bord, la cateva minute dupa decolare. Poza in care apare bebelusul a fost facuta dupa naufragiul unui vas in Indonezia, in iulie anul acesta. Fotografia, insotita de un text incorect, a circulat pe Facebook la cateva ore dupa tragicul accident de avion din 29 octombrie. Echipele de salvare nu au speranta sa poata…