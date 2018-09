Power Laptop Service a devenit singurul centru din București dedicat reparațiilor de Antminer Power Laptop Service adauga un nou serviciu ca urmare a nevoii de reparații in urma procesului de mining In lumina evoluțiilor tehnologice, tot mai mulți tineri romani indraznesc sa aspire la caștiguri peste noapte. Deși Bancile din Romania doresc incetarea acestui fenomen generat de moneda virtuala, ascensiunea acestuia pare, insa, de neoprit. In timp ce internetul faciliteaza accesul la achiziția de noi Antminere, Power Laptop Service și-a extins grila de servicii cu diagnoza și reparații Antminer, devenind, astfel, singurul service laptop din București unde posesorii unui astfel de dispozitiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

