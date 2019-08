Stiri pe aceeasi tema

- Trei din patru angajati spun ca pierd zilnic pana la doua ore din timpul programului din cauza unor lucruri care le distrag atentia de la ceea ce au de facut. Printre cele mai deranjante sunt discutiile telefonice zgomotoase purtate de colegi in birou sau telefonul de serviciu care suna prea des.

- Redacția StiriGiurgiu ureaza la multi ani fericiți și plini de realizari tuturor giurgiuvenilor care iși cinstesc astazi ziua cu ocazia Sfintei Marii. Dumnezeu sa ne ocroteasca pe toți. La mulți ani! The post La multi ani de Sfanta Marie tuturor giurgiuvenilor care poarta acest nume sfant! appeared…

- Ne imbarcam in masina. Traversam orasele Redmond, Belvuie si Settle. Ajungem in orasul EVERETT, la treizeci de minute nord de Seattle. Aici se afla un gigant al lumii moderne COMPANIA BOEING, fondata in 1916, de un renumit constructor de avioane, WILLIAM BOEING, nascut la data de 1 octombrie 1881 in…

- Escrocii folosesc metoda „bucla libaneza” in momentul in care oamenii iși scot salariile de la bancomat. Inițial, hoții monteaza la bancomat un mecanism care ‘inghite’ cardul și il blocheaza. Unul dintre cei care participa la inșelatorie sta deoparte, iar in momentul in care cardul este inghițit de…

- Zeci de turisti romani sunt blocati pe aeroportul din Barcelona, dupa ce avionul care ar fi trebuit sa decoleze de la Bucuresti spre Barcelona si sa ii duca acasa s a defectat, informeaza Antena3.ro. "E vorba de cateva sute de persoane care vor merge cu aceasta cursa si e vorba si despre pasagerii care…

- In era tehnologiei, ceasurile nu ne mai arata doar ora, ci s-au transformat in asistentii nostri personali. Ne numara pasii, sunt atenti la cat de bine dormim si ne atentioneaza daca nu facem suficienta miscare.

- UDMR a obtinut mii de voturi in judete din Moldova si din sudul tarii, fara comunitati maghiare, iar explicatia – zic surse ale Adevarul - ar putea fi doar un protocol incheiat inainte de scrutin, astfel incat UDMR sa aiba asigurate voturi la fiecare sectie de votare, prin aceeasi metoda prin care,…

- La referendumul pentru Justitie, conform datelor centralizate de Biroul Electoral Central pana luni, la ora 19,30, un numar de 4.114.762 de persoane au votat "Da" la intrebarea nr. 1 si 4.013.715 au spus "Da" la intrebarea nr. 2.La intrebarea nr. 1 au raspuns "Nu" - 702.458 de alegatori, iar…