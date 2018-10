Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul este in toiul pregatirilor pentru programul „Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019“, astfel ca pana atunci romanii din toata tara si turisti din strainatate sunt asteptati la Sibiu sa guste din bucatele traditionale specifice zonei.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca toti cei care gandesc si simt romaneste trebuie sa faca tot posibilul pentru a construi, impreuna, o Romanie mai buna. „Pentru mine, intalnirea cu dumneavoastra, aici, la Constanta, are o incarcatura sufleteasca speciala in aceasta zi, in care sarbatorim…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati. Politia Romana a intervenit la peste 3.300 de evenimente si au fost aplicate peste 10.000 de sanctiuni contraventionale.

- Un drum cu CFR-ul, la clasa a II-a, intre București și Severin, i-ar fi putut da idei de un reportaj lui Geo Bogza sau Brunea Fox. Personaje fabuloase sunt la tot pasul și te ciocnești de ele zilnic. Cu totii le cunoaștem , dar putini le observam.

- Designerul de moda american, Ralph Lauren, a fost atat de jenat de biografia sa, scrisa de Michael Gross, incat incearca sa il țina departe pe autor de succes. Deținatorul companiei globale si multimilionare cu același nume se pare ca ar avea motive intemeiate: biografia susține faptul ca acesta ar…

- Daca ajungeti in Piasa Sfatului va puteti intalni cu personalitatile istorice care au marcat istoria Brasovului. Veti putea afla mai multe despre misterele orasului direct de la personalitatile care au trait acum cateva secole.

- Orban, despre decizia lui Iohannis de revocare a sefei DNA: Daca nu ar fi pus in practica decizia CCR, Romania putea fi expusa riscului unor evenimente care sa creeze tulburari socialeLiderul PNL, Ludovic Orban, a sustinut luni ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul de…