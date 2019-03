Povești din traficul timișorean Saraca banda a doua. Nimeni nu vrea sa mearga pe ea, pentru ca avanseaza prea incet. Insa nerabdatorii, șmecherii, cum probabil ca se catalogheaza ei, sau nesimțiții, cum ii cataloghez eu, merg pe cealalta banda pana la capat, apoi forțeaza acel viraj la dreapta, blocand temporar circulația, și de aici motivul pentru care banda menționata […] Articolul Povești din traficul timișorean a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu Deva, la kilometrul 242, in mun. Sibiu, jud. Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, care au intrat in coliziune din cauza vitezei.Potrivit Infotrafic, primul autoturism…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata pe banda adiacenta Arcului de Triumf din Capitala, monument care poate fi vizitat joi, sambata si duminica, intre orele 10,00 si 18,00. "In zilele de 24, 26 si 27 ianuarie, intre orele 10,00 - 18,00, va avea loc evenimentul 'Vizitarea Arcului de Triumf'.…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 7, in orasul Lipova, a murit, iar 12 pasageri au suferit rani si au fost transportati la spital. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Claudia Iuga, a declarat ca accidentul s-a produs dupa ce un TIR a derapat, pentru ca soferul…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 7, in orasul Lipova, a murit, iar 12 pasageri au suferit rani si au fost transportati la spital. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Claudia Iuga, a declarat ca accidentul s-a produs dupa ce un TIR a derapat, pentru ca soferul…

- Accidentul a avut loc la ora 16.00 pe Calea Florești și s-a soldat cu ranirea ușoara a doua persoane. Potrivit IPJ Cluj, cauza accidentului a fost nepastrarea distanței în mers. “Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, dar niciunul nu se afla sub influența bauturilor…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc pe strada Calea Florești, din Cluj-Napoca.Din primele informații, in accident au fost implicat patru autoturisme, iar cauza producerii acestuia a fost nepastrarea distanței regulamentare in mers.In urma impactului, doua persoane au fost…

- Trei masini au fost implicate, miercuri, într-un carambol pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, în zona localitatii Vânatorii Mici, din judetul Giurgiu, traficul rutier spre Capitala desfasurându-se pe banda de

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, la evenimentul rutier au intervenit SMURD Arad, SMURD Nadlac, pompierii voluntari din Nadlac, dar si un echipaj de ambulanta de la Pecica. In prima faza, traficul a fost blocat pe ambele benzi de circulatie, masinile putand sa mearga spre granita…