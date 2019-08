Colecția de artefacte și monede antice de la Muzeul Severeanu este pusa in valoare de o casa superba și de un interior modernizat pana la nivel de holograma Casa din strada Henri Coanda adapostește la propriu, o comoara. Nu una, de fapt, ci mai multe, caci colecția doctorului George Severeanu, pionier in domeniul radiologiei de la inceputul secolului trecut, este pe cat de consistenta, pe atat de valoroasa. Colectia „Maria si dr. George Severeanu” a fost oferita Muzeului Municipiului Bucuresti (MMB) in anul 1939, iar inaugurarea a avut loc in anul 1956. De altfel, Severeanu a ocupat și funcția…