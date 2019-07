POVEȘTI DIN BUCUREȘTI / Cum se făceau și desfăceau prieteniile din pensulă și din paletă Muzeul Zambaccian adapostește o colecție extrem de valoroasa de arta, dar și o mulțime de povești in care eroi sunt pictorii importanți ai secolului trecut. Așezat undeva pe straduțele ferite ale cartierului Dorobanți, muzeul fondat de Krikor Zambaccian la finalul anilor ’40 se bucura de ceva mai multa atenție din partea turiștilor sau a localnicilor decat alte obiective din capitala. Are și de ce. Casa donata statului roman de omul de afaceri și colecționar este in sine o opera de arta. Umpluta ochi cu lucrarile unor mari pictori autohtoni (Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

