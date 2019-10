Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cutite. Ediția 8, 1 octombrie 2019. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu și-au reluat locurile la bancurile de lucru in lupta pentru cea de-a opta amuleta. Daca pana in acest moment astrele i-au suras lui chef Bontea, cel care conduce și clasamentul avantajelor detașat, colegii…

- Chefi la cuțite, Ediția 7, 30 septembrie. Diana Oprea i-a pus gand rau lui chef Scarlatescu. "Trimisa" de familie la "Chefi la cuțite", concurenta de 32 de ani are un fiu care vrea sa-i ia locul cu orice preț lui Catalin.

- Chefi la cuțite, Ediția 6, 30 septembrie 2019. Cel mai iubit show culinar continua cu o noua ediție completata de o lupta piperata pentru cea de-a saptea amuleta, intre chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu.

- Marți, 23 septembrie, Chefi la cuțite a fost lider de piața cu peste 1,6 milioane de romani, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 21.07. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de inca o...

- In cea mai recenta ediție „Chefi la cuțite”, unul dintre concurenții veniți in fața lui Dumitrescu, Bontea și Scarlatescu a fost chiar o fosta dansatoare a Andreei Balan. N-a venit doar cu preparatul cu care a sperat sa impresioneze, ci și cu o poveste dramatica de viața.

- Chefi la cuțite. Ce s-a intamplat in prima ediție a sezonului 7. Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat in forta cu sezonul cu numarul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au revenit la masa jurizarii pe nevazute cu bateriile incarcate și au inceput deja sa puna…

- Anca Bucur la fitness e mai tare ca Brazilia la fotbal. Romanca a cucerit in urma cu doua luni cel de-al 6-lea titlu mondial. Intre probe, ea a avut grija de copilul ei, care avea in timpul concursului doar 9 luni. "Proba exercițiului de fitness, care dureaza doua minute, are la radacina sportul pe…

- Chefi la cuțite, cel mai iubit show culinar, reincepe la Antena 1 din 9 și 10 septembrie, de la 20:00, cu sezonul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt, dupa cum chiar ei declara, ”cu bateriile incarcate” și vor intra in lupta pentru prima amuleta cu multe așteptari. „E cea…