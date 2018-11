Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 94 de ani a fost gardian la lagarul de concentrare nazist Stutthof din Polonia. El avea 18 ani cand a fost complice la uciderea in masa a unor deținuți. Judecat in Germania, cetațeanul german de origine romana este acuzat ca intre anul 1942 si 1944 a fost complice la sute de crime.…

- Sedinta tribunalului a inceput cu citirea rechizitoriului. Inculpatul, care locuieste la Borken, langa frontiera cu Olanda, este acuzat ca a fost gardian in lagarul de concentrare Stutthof, din iunie 1942 pana in septembrie 1944. In acest proces exista 17 co-reclamanti, printre care cetateni din Israel…

- Un barbat care a executat o sentinta de 15 ani de inchisoare in Germania pentru implicare in atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite a fost eliberat din inchisoare luni pentru a fi deportat i...

- Un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a comunicat vineri tribunalul din orasul german...

- Ultimul suspect nazist de crime de razboi care traia in SUA a fost deportat in Germania la 14 ani dupa ce un judecator a ordonat expulzarea sa, conform unei declarații a reprezentanților de la Casa Alba.