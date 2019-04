Stiri pe aceeasi tema

- Timp de patru zile, canotorii din judetul Suceava au luptat pentru medalii la Campionatul National de Fond pentru seniori, tineret si juniori de la Timisoara, prima competitie nationala pe apa organizata in acest an. La acest concurs, in care s-a tras pe distanta de 6000 de metri, canotorii din ...

- Barbatul care l-a apostrofat pe președintele PSD Liviu Dragnea, la mitingul de la Suceava, reproșandu-i ca partidul pe care acesta il conduce nu a facut nimic pentru satul romanesc, a fost scos din mulțime imediat dupa schimbul de replici. Barbatul care a intrerupt discursul este bruscat și impins…

- Cele cinci depozite temporare de deseuri menajere de la Radauti, Falticeni, Gura Humorului, Ipotesti si Ilisesti, a caror autorizatie de mediu este expirata sau suspendata si care au capacitatea la limita sau depasita, contin peste 544.000 de tone de gunoi, potrivit unui raport al Agentiei de ...

- Șase persoane au fost ranite, vineri, in județul Suceava, dupa ce doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier. Șoferul care a produs accidentul transmitea live pe Facebook in momentul impactului. O persoana a ramas incarcerata si alte cinci au fost ranite, in urma ciocnirii a doua autoturisme…

- Un elicopter militar etiopian care transporta 23 s-a prabușit in interiorul unui complex al Natiunilor Unite in regiunea Abiye (FISNUA) revendicata atat de Sudan cat si de Sudanul de Sud. In urma incidentului, trei membri ai echipajului au murit și zece pasageri au fost raniți. Elicopterul, un MI-8,…

- Președintele organizației județene a Partidului Verzilor, Dan Acibotarița, vine pe piața cu o ipoteza suprinzatoare și anume aceea ca Vasile Rimbu, managerul Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” pe care le-a rebotezat ”Spitalul Județean de Urgența ”Alcatraz cel Nou” de la Suceava” va candida…

- Masurile suplimentare de protecție stabilite de autoritațile romane, pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane, epidemie care a facut ravagii in numeroase județe ale țarii, au inclus și o creștere fara precedent a cotei de vanatoare de mistreți in zonele de frontiera cu ...

- Poliția suedeza a lansat doua investigații separate dupa apariția unei înregistrari cu o femeie vadit însarcinata ce este scoasa cu forța din metroul din Stockholm. Clipul a devenit viral, generând acuzații de rasism la adresa agenților de securitate, noteaza Guardian. Poliția…