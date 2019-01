Povestea unui antreprenor care se reinventeaza continuu: cum si-a crescut business-urile in 30 de ani de activitate

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Catalin Naftan a investit 100.000 de euro in deschiderea pizzeriei Naneti, care dupa primele luni de activitate inregistreaza vanzari zilnice intre 500 si 700 de euro. Obiectivul reprezentantilor este sa ajunga la vanzari zilnice de minim 1.000 de euro, a spus in cadrul emisiunii de business…

- Activitate intensa in perioada sarbatorilor pentru un tanar de 24 de ani, spargator de garaje, la Timișoara. El a fost reținut dupa ce a fost prins ca a dat șase spargeri in urma carora a furat doua mașini, o motocicleta și mai multe bunuri. Hoțul a acționat in perioada 15 decembrie 2018 – 6 ianuarie…

- Operatorul aerian de stat Tarom a avut, in 2018, o evolutie interesanta si neasteptata. Compania naţională şi-a înnoit flota cu două noi aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation), achiziţionate în leasing operaţional, şi a semnat, la Londra, un contract…

- Aniversarea a 70 de ani de activitate a Facultatii de Chimie Industriala și Ingineria Mediului i-a adus la Timisoara pe ministrul invatamantului, Nicolae Hurduc, dar si pe o fosta detinatoare a acestui minister, Ecaterina Andronescu, ambii chimisti la baza. Acestia, alaturi de numerosi alti oaspeti…

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…

- Sediul central al CCIAT a gazduit miercuri primul parteneriat de afaceri Romania – Portugalia, organizat de instituție. A fost un eveniment de tip Business to Business, din delegația portugheza facand parte reprezentanți a patru companii și trei asociații specializate pe activitați in domeniul…

- Dupa 20 de ani in care a detinut o tipografie si a cochetat cu designul de interior, la 50 de ani, Rudy Teianu a decis ca a venit vremea sa faca din pasiunea pentru gatit un business. N-a fost o decizie usoara, drept pentru care de la idee pana la deschiderea portilor magazinului Turmeric & Cardamom…

- Activitate intensa pe santierul ansamblului Openville, realizat la Timisoara de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Ritmul lucrarilor s-a intensificat in ultima jumatate de an, constructorii lucrand concomitent la toate noile functiuni, care,...