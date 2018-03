Povestea unui adolescent american care a fost condamnat la 241 de ani de nchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul DMX a fost condamnat, miercuri, la un an de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat in procesul in care era acuzat ca nu a platit taxe in valoare de 1,7 milioane de dolari, informeaza Reuters.El a primit sentinta din partea judecatorului Jed Rakoff din Manhattan.

- Seara s-a lasat, asa ca echipele trebuie sa isi gaseasca loc de dormit. Dupa ore intregi, Liviu si Andrei reusesc sa convinga doua doamne sa ii cazeze. Aici, insa, cei doi concurenti de la Asia Express dau de lucruri inimaginabile

- Prezentatoarea „Digimatinalului” de la Digi24, Anca Dumitrescu, se trezește in fiecare dimineața la ora 4 și are un ritual de care nu se dezice. Vedeta a vorbit despre cum impaca televiziunea cu profesia de mama, povestind despre viața pe care o are alaturi de baiețelul ei, Matei. Spui ca nu ești o…

- Timpul pare limitat dimineața pentru mulți dintre noi și adesea sarim peste micul dejun. Dar acest obicei ne-ar putea afecta sanatatea, deoarece cea mai importanta masa a zile ne ofera doza de energie necesara unei zile aglomerate la birou. Doctorul Monique Tello este profesor la Harvard și este de…

- Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa previi poftele culinare pentru alimente nesanatoase:Include proteine și fibre in alimentația ta Alimentele bogate in proteine și fibre ofera energie organismului. In afara de aceasta, produsele care sunt surse importante de fibre și proteine necesita…

- Dieta de post: Dupa cum ii spune și numele, dieta de post are la baza alimente vegetale, eliminand complet orice produs de origine animala. Aceasta dieta te ajuta sa scapi rapid de 5 kilograme, fara sa depui un efort mult prea mare sau sa te infometezi. In timpul regimului vei avea 3 mese principale…

- Vrei sa-ti mentii sanatatea intacta? O banana la micul dejun e o adevarata minune pentru sanatate. Specialistii ne dezvaluie ce beneficii avem daca mancam cate o banana dimineata.Dintr-un mic dejun sanatos, nu au cum sa lipseasca proteinele, carbohidratii si grasimile sanatoase. Totusi, ce…

- Deși au nume exotic, semințele de chia nu sunt scumpe. Se gasesc in pliculețe in orice magazin, in jur de 10 lei. 25 de grame de semințe de chia cu iaurt reprezinta startul de care ai nevoie pentru a slabi. Dupa cum se știe, cel mai greu cu slabitul este sa te apuci de el, iar aceste semințe fac…

- Nu știi niciodata ce sa mananci atunci cand ești la dieta? Preferi sa consumi aceleași alimente pana cand te plictisești de ele? Nu ai mese regulate și consistente, ci alegi sa te mai și infometezi? Cred ca ți-ai dat seama singura pana acum ca aceste reguli nu funcționeaza pe termen lung și revii mereu…

- Un adolescent din judetul Iasi a fost obligat de magistrati sa-si finalizeze studiile liceale, printr-o sentinta in care acesta a fost condamnat, miercuri, pentru trafic de droguri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un cocktail pe baza de drojdie de bere pare sa fie noua metoda pentru a avea un mic dejun cat se poate de sanatos si echilibrat. Acest lucru este posibil pentru ca drojdia de bere abunda in complexul de vitamine B, care ajuta intregul organism.

- Atunci cand vine vorba de micul dejun, mulți oameni considera ca o porție de cereale cu lapte sau iaurt reprezinta o masa sanatoasa. Exista insa cateva lucruri de care ar trebui sa ținem co...

- Spalatul pe dinți este absolut obligatoriu daca ne dorim sa avem dinți sanatoși. Știm ca seara nu trebuie sa sarim peste acest lucru, dimineața la fel. Insa la cat timp dupa ce ne-am trezit trebuie sa ne spalam? Inainte sau dupa micul dejun?

- Micul dejun este o masa importanta a zilei pentru ca astfel anunțam organismul ca ne pregatim pentru o noua zi și trebuie sa ii asiguram energie. Pana acum știam ca fructele sunt perfecte la micul dejun. Cerealele la fel, dar iata ca un nutriționist american susține ca la micul dejun nu ar trebui deloc…

- Purtatorul de cuvant al Fiorentinei a dezvaluit, la cateva ore dupa moartea lui Davide Astori, la doar 31 de ani, filmul unei dimineti negre pentru clubul viola. Cum capitanul de pe Artemio Franchi era, de fiecare data, primul care se prezenta la micul dejun, oamenii din staff-ul Fiorentinei,…

- Italia e in doliu dupa tragedia care a zguduit azi fotbalul italian: Davide Astori, capitanul celor de la Fiorentina, a murit noaptea trecuta in camera de hotel unde echipa viola era cazata inaintea meciului cu Udinese. Arturo Mastronardi, ofițerul de presa al Fiorentinei, a oferit in urma cu scurt…

- Fructul de avocado are foarte multe beneficii nutritionale, iar prepararea sa este relativ usoara, mai ales pentru micul dejun, fiind foarte hranitor pentru copii. Un avantaj la avocado este acela ca poate fi combinat cu numeroase branzeturi, legume, cereale integrale sau chiar oua. Iata mai jos cateva…

- Cura de slabire cu iaurt este una dintre cele mai eficiente. Iaurtul degresat curata intestinele de reziduuri alimentare și toxine și accelereaza arderea grasimilor. Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei. Cu mincarea de la prima ora a dimineții ne incepem, de fapt, ziua. E recomandat ca la…

- Daca va simțiți iritați și epuizați, va concentrați din ce in ce mai greu iar oboseala iși spune cuvantul, inseamna ca aveți lipsa de fier, iar daca nu veți lua masurile care se impun, e posibil sa se introduca și anemia, scrie secretele.com. In consecințe, consumați cat mai multa sfecla, ficat,…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff, scrie nme.com.

- Pentru ca postul este o perioada care poate da batai de cap unora atunci cand vine vorba despre diversificarea alimentatiei, vedeta ne ofera cateva idei care respecta principiile stilului de viata sanatos. Chiar daca renuntam la carne, oua si lactate, alegerile alimentare pe care le facem in timpul…

- Piata produselor de ingrijire a locuintei a inregistrat cea mai mare crestere in 2017, de aproape 10% fata de anul precedent, in timp ce promotiile pentru produsele de ingrijire orala nu mai sunt la mare cautare pentru romani, arata un studiu realizat de GfK asupra pietei produselor de larg consum.

- Sanatatea are nevoie doar de doua ingrediente și anume alimentație și mișcare. Iar pentru ca aceste doua ingrediente sa funcționeze timp indelungat ai nevoie de disciplina. O viața activa va ține la distanța afecțiunile și te va ajuta sa iți indeplinești toate planurile. Daca faci parte din…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din localitatea damboviteana Teis, a fost gasit spanzurat, miercuri dimineata, intr-o padure din spatele casei unde locuia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.Citeste si: Denuntatorul medicului Lucan arunca IN AER sistemul medical:…

- Denuntand comisiile, anchetele si 'ura intre partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost…

- Micul dejun se spune ca este cea mai importanta masa din zi, dar ce sa te faci atunci cand nu știi sa alegi? Una dintre cele mai nesanatoase combinații de mic dejun sunt la mare cautare, mai ...

- Casey Fischer, o tanara mama și inca studenta, iși lua micul dejun la Dunkin’ Donuts, cand in local a intrat un cerșetor. Pentru ca i s-a facut mila de el, femeia s-a hotarat sa ii cumpere barbatului micul dejun și l-a poftit la masa alaturi de ea. Recunoscator, barbatul s-a așezat la masa și a inceput…

- Va trezeați dimineața cu pofta de pizza, dar o taiați din meniu pentru ca va gandeați ca micul dejun ar trebui sa includa o gustare sanatoasa? Ei bine, surpriza! Diminețile pot deveni și mai delicioase! Asta dupa ce un nutriționist, Chelsey Amer, a declarat ca pizza poate fi consumata nu numai atunci…

- Pentru a avea o greutate normala și a va simți energic, micul dejun nu trebuie sarit, potrivit doctorulzilei.ro E bine sa conțina proteine, fibre și grasimi. Din pcate, mulți se îndreapta spre cereale, produse de panificație, pâine prajita sau baghete ori tot felul de carbohidrați…

- Lasand gluma deoparte, Ziua Indragostitilor ne inspira in fiecare an sa inventam modalitati unice si intime de a intari legaturile dintre noi si persoana iubita. In acest an, poti sarbatori Ziua Indragostitilor intorcandu-te in pat cu micul dejun. Scriitorul Alan D. Wolfelt a spus odata: „mancarea…

- Comunitatea brasoveana de afaceri a fost prezenta la un nou proiect marca ProAfaceri Brasov: este vorba de un eveniment util si interesant: BBB – Brasov Business Brunch Brunch-ul reprezinta masa celor care iubesc somnul de dimineata si aleg, macar in weekend, sa nu se trezesca pentru micul dejun. Pe…

- Mare atentie. Nutritionistii ne dezvaluie marele secret pentru a avea o zi perfecta. Ce trebuie sa mancam la micul dejun pentru a fi plini de energie? Va spunem noi.Cerealele integrale, ouale, legumele verzi, dar si anumite fructe sunt o sursa de energie si sunt recomandate de medici a fi…

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- O noua intrebare cu un sens wild a fost pusa astazi de catre Andrei Niculae, iar mesajele pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania au venit unul dupa celalalt imediat! Ce ti-ar place sa ai la micul dejun, daca ai putea sa ai orice? Asta a fost intrebarea, iar noi am facut o selectie de raspunsuri: Victoria...…

- Tanarul de 18 ani, din Targu Jiu, si-a santajat iubita toamna trecuta, cu fotografii indecente. El era suparat ca fata nu doreste sa mai continue relatia. "Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din orașul Tismana, despre faptul ca ar fi fost…

- O specialista in nutriție din Statele Unite a recunoscut pizza drept o hrana mai folositoare la micul dejun decit fulgii. Ea a relatat publicației The Independent cum a ajuns la aceste concluzii. „Poate veți fi surprinși de faptul ca o bucata de pizza de marime medie și un bol de cereale cu lapte conțin…

- Iata cum funcționeaza lucrurile. Se pare ca nu avem doar un sfincter exterior (anus), mai avem un sfincter interior. Explicația video mai jos. Pe de alta parte, cand e cel mai bine sa ai scaun ? Se pare ca cel mai bine este sa ai scaun dimineata, iar asta din doua motive: Trezindu-ne dimineata, intreg…

- Guvernul a majorat mijloacele financiare pentru deservirea delegatiilor si persoanelor oficiale straine. Astfel, pentru un mic dejun și o cina a unui prim-ministru sau șef de stat strain se vor cheltui 900 de lei, iar pentru florile oferite se va cheltui circa 600 de lei.

- Conform BrightSide, una dintre cele mai nesanatoase combinații de mic dejun sunt la mare cautare, mai ales pentru persoanele matinale. Este vorba de senvișurile cu branza, calde și aromate, alaturi de o cafea tare care sa te trezeasca. "Pacaleala" in aceasta combinație este ca painea va preveni…

- Daca vrei sa iti incepi ziua cum trebuie, incearca aceasta reteta delicioasa de smoothie. Contine cafea, pentru un boost de energie, si ovaz pentru extra fibre. Acest smoothie are doar 220 calorii.

- Boxerul american Deontay Wilder, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, a fost condamnat joi la 60 de ore de munca in folosul comunitatii, pentru posesie de marijuana, informeaza agentia Reuters. Wilder, care a disputat ultima sa lupta in luna noiembrie, cand l-a…

- Unii dintre noi obișnuim sa sarim peste micul dejun. Și atunci, devenim ușor panicați cand ne spunem “iar am sarit peste masa de dimineața“. Insa nu te mai ingrijora! Micul dejun poate insemna și masa luata in partea a doua a zilei, spun nutrișioniștii. Adica in funcție de cum ne trezim.

- Cu siguranta, una dintre variantele echilibrate si bogate din punct de vedere nutritiv pe care le avem la dispozitie pentru micul dejun al copiilor sunt cerealele. Mai exact, cerealele cu lapte. Dar ce cereale? Si ce lapte? Care sunt alegerile sanatoase...

- Pentru a avea energie si pentru a te simti bine, micul dejun ar trebui sa fie nutritiv, benefic si delicios! Dr. Serban Damian, expert al campaniei „Mousse si suc 100% – aici sunt vitaminele istete!" ne ofera cateva sfaturi referitoare la ceea ce este recomandat sa mancam in diminetile friguroase.…

- Iata, asadar, ce sa mananci si la ce ore pentru a avea o stare de sanatate infloritoare. 8 a.m.: Cafea „In fiecare dimineata savurez un expreso sau un macchiato cu lapte de migdale. Multi oameni cred ca aceasta bautura nu le face bine, totul depinde de fiecare persoana in parte. Este…