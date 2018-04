Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte a intentat process de divorț de Ilie Nastase și, in ciuda insistențelor fostului mare tenismen, este hotarata sa nu faca niciun pas inapoi. Dar la a doua infațișare judecatorii au luat decizia de a amana, din cauza unor acte pe care Brigitte le-a completat greșit. Astfel, cei doi raman casatoriți,…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ”Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!”,…

- Prezentatorului Exatlon, Cosmin Cernat, ii priește Republica Dominicana. Gazda emisiunii-concurs are familia alaturi de el. Cernat a postat mai multe fotografii de pe plajele exotice unde se distreaza alaturi de soție, atunci cand nu filmeaza pentru Exatlon. Partenera de viața a prezentatorului și-a…

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost depusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit, potrivit apropiaților…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o fata de la atelierul ei I s-a destainuit, cerandu-I sfaturi in legatura cu relația amoroasa pe care o are. Bianca a fost foarte amabila cu angajata ei și a povațuit-o. „. Asta mi-a spus de dimineața o fata de la mine […] The post Bianca Dragușanu, momentul adevarului:…

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Oana Zavoranu, in doliu. Excentrica vedeta a rememorat in aceasta seara schimbul de replici pe care le-a avut cu Andrei Gheorghe in timpul celei de-a doua intalniri dintre cei doi. Oana Zavoranu le-a impartașit fanilor sfatul pe care l-a primit de la rebelul cinic al presei din Romania. O fana i-a atras…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Specialiștii ANM au emis cod galben de lapovița, ninsoare și vant intens, valabil de luni seara pentru sudul țarii pana marți la ora 15.00. Vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei și local…

- Gina Pistol a ramas masca, deși totul a fost o gluma, cand a auzit oferta venita de la un cantareț: ”o vreau cu mine in Asia, in excursie! Ii dau 10.000 de euro!” Marius Baldovin, un cunoscut cantareț, este cel care a glumit, in timpul interviurilor de la un reality-show. S-a intamplat in acest weekend,…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, secretar de stat in MAI, care a criticat produsul pe Facebook. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit dupa…

- Facebook nu scapa nici in 2018 de ceea ce se dovedește a fi cea mai mare problema: influențarea utilizatorilor inainte de alegeri. Totodata, ar putea fi momentul in care va fi ceruta reglementarea rețelei pentru prevenirea unor astfel de scenarii, scriu cei de la Playtech. Victoria lui Donald Trump…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- Codin Maticiuc a trecut prin momente extrem de fericite in acest weekend pentru ca a pașit in biserica in brațe cu fiul sau spiritual! Codin a fost nașul baiețelului unnor prieteni apropiați și a fost admirat de toți ceilalți amici pentru asta! Așa cum cere tradiția, Codin Maticiuc și-a ținut finul…

- Managerul chinez al unei companii a facut o gafa uluitoare. Dupa o conferința a ramas singur in sala cu o angajata de care era indragostit și au inceput sa faca amor. Managerul firmei nu și-a dat seama ca inca era pornita camera video, așa ca imaginile au fost vazute de angajații firmei și au devenit…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Suntem de neoprit in aceasta perioada, iar asta ne place extrem de mult, cu atat mai mult cu cat sugestiile noastre vin in ajutorul tipsterilor din Romania. Ieri am facut profit atat cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cat și cu biletul zilei. Ne-am dublat fara nicio emoție investiția,…

- Schitul Darvari. Intr-una dintre cele mai fermecatoare zone ale Bucureștilor, la doi pași de Gradina Icoanei, mana omului (sau chiar a cuiva de mai sus de om, ar spune mulți) a lasat o oaza de liniște și regasire, un loc unde te simți ferit de toata agitația și presiunile marelui oraș. Nu poate sa nu…

- Deși i-a fost un pic teama, Bianca Rus și-a luat inima in dinți și acceptat sa iși taie stomacul. Se pare ca rezultatele nu s-au lasat așteptate, vedeta a slabit deja unsprezece kilograme și este foarte mulțumita de alegerea facuta. „Am slabit 11 kilograme in doua luni. Eu sunt foarte sincera, am spus…

- Un lider interlop foarte cunoscut in Romania a povestit, cu lux de amanunte, cum a scapat cu viața din doua tentative de asasinat puse la cale de doi dintre cei mai periculoși mafioți romani. Este vorba de sibianul Dorel Hanea și de dambovițeanul Florin Ghenosu. Primul care a incercat sa-l omoare a…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Prognoza meteo. Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Au avut dreptul la nominalizare Alex și Ștefan, care sunt cei doi protejați. “Nominalizarea mea va fi Lupu. In ultima saptamana nu a putut aduce foarte multe puncte…

- Guvernul elen a decis ieri sa „suspende” campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP. „Am decis sa suspendam campionatul”, a declarat…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Adrian Mutu a fost acționat in instanța, la Judecatoria Sectorului 1, de catre Lucia Bianco, un agent de jucatori din Peninsula. Italianca il acuza ca ar fi luat mai mulți bani fața de cat i s-ar fi cuvenit in urma unei tranzacții cu un fotbalist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva. Magistratii Tribunalului Bucuresti…

- Radu Miclea, barbatul disparut in urma cu trei luni, a fost gasit mort, plutind pe apele Mureșului. El fusese dat in urmarire naționala. Radu Romulus Miclea, in varsta de 47 de ani, a fost declarat disparut de familie, pe data de 17 decembrie 2017. Acesta ar fi plecat voluntar de acasa, iar la intoarcere,…

- Jocurile Paralimpice 2018. La ediția din acest an, care va avea loc la la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 9-18 martie, Romania va fi reprezentata doar de snowboarderul Mihaita Papara. Delegația noastra este compusa din cinci persoane și a ajuns, miercuri, in Satului Paralimpic. “Tricolorii”…

- O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice.…

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- O tanara a fost injunghiata in tramvai și, in ciuda faptului ca in mijlocul de transport din Timișoara erau multe persoane, niciuna nu a sarit in ajutorul victimei. Evenimentul s-a petrecut intre zona Iosefin și Gara de Nord. Potrivit martorilor, femeia și barbatul, care au varste de aproximativ 30…

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, s-a desparțit ed Aurel, dar a ținut sa faca unele precizari. Asta pentru ca a fost pusa la zid de internauți, prin comentarii acide. Ea nu mai vrea sa discute de relația cu Aurel! “Imi caut colega de apartament pentru ca inainte am avut una…

- Indian Wells, unul dintre cele mai importante turnee din circuitul WTA, incepe, luni, 5 martie. Eugenie Bouchard (locul 115) și Victoria Azarenka (locul 203) vor participa la competiție datorita organizatorilor, care le-au oferit celor doua sportive cate un wildcard. Indian Wells 2018. La turneul american…

- Deși pare contraintuitiv, un medicament folosit de pacienții ce sufera de boala Alzheimer are capacitatea de a regenera dinții utilizatorilor. Dezvoltat și testat pentru a trata boala Alzheimer, medicamentul se intampla, de asemenea, sa ajute mecanismul natural de regenerare a dinților. Tideglusib funcționeaza…

- Detalii greu de imaginat ies in legatura cu o crima petrecuta pe 1 martie. Violeta Mirica, 33 de ani, a fost ucisa de presupusul amant. Acesta a infit de 15 ori cuțitul in femeia care era mama. Nenorocirea a avut loc chiar pe strada. Vecinii și familia femeii susțin ca este vorba despre o crima […]…

- S-au scurt momente neplacute pentru Daniel Iordachioaie in timp ce concureaza alaturi de Rona Hartner la „Ferma Vedetelor”. Din nefericire, partenera lui de concurs nu a fost atenta atunci cand artistului i-a fost rau, iar cea care a avut grija de el a fost Narcisa Suciu. Problemele medicale i-au pus…

- Conform BrightSide, mixul dintre scorțișoara și miere este un fel de poțiune minune care face schimbari de necrezut in organismul tau. Adevarate minuni se produc in organismal tau dupa o perioada in care ai luat in fiecare dimineața cate o lingurița din acest amestec. Iata beneficiile mixului: Previne…

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Firma Deltamed, ai carei acționari ar fi, conform surselor DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO), apropiații lui Raed Arafat, tocmai a caștigat mai multe licitații la departamentul de situații de urgența și a intrat in posesia unor ambulanțe a caror valoare totala este de 650 milioane…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…