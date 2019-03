Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei neozeelandeze, Winston Peters, a dat asigurari vineri, in timpul unei reuniuni la Istanbul cu omologi din lumea musulmana, ca musulmanii din tara sa vor fi in siguranta, informeaza AFP. "A face in asa fel incat comunitatile musulmane sa se simta in siguranta este o prioritate", a declarat…

- Atta Elayyan, portarul selectionatei de fotbal in sala (futsal) a Noii Zeelande, se numara printre persoanele ucise in atacurile teroriste comise vineri in doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch, a anuntat Federatia de fotbal din aceasta tara (NZF), citata de agentia EFE. Federatia a primit…

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a indicat duminica faptul ca asteapta explicatii din partea Facebook si a altor retele de socializare online cu privire la difuzarea in direct a imaginilor de la atacurile comise vineri in doua moschei din orasul Christchurch si soldate cu 50 de morti, transmit…

- Abdul Aziz, un barbat musulman in varsta de 48 de ani, este vazut drept un erou de comunitatea din Christchurch dupa ce l-a infruntat pe atacatorul care a reusit vineri sa ucida 49 de oameni in atacul asupra a doua moschei.

- Atac armat in Noua Zeelanda. Atacuri armate in care au fost uciși cel puțin 49 de oameni au avut loc la doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda.Zeci de persoane au fost internate, unele cu rani grave.

- Numele lui Șerban Cantacuzino, care a fost domn al Țarii Romanești in secolul XVII, apare pe unul dintre incarcatoarele folosite de atacatorul de la moscheea Al Noor din orașul neozeelandez Christchurch. Pe același incarcator mai apar numele lui Marko Miljanov Popovic, un general muntenegrean care a…

- Presa australiana a dat publicitații mai multe fotografii ale armelor și muniției aflate in posesia atacatorilor de la Christchurch, Noua Zeelanda. Pe incarcatoarele armelor automate apar mai multe nume,...