- Deputatul PNL, Pavel Popescu, cel care s-a implicat in procesul de transfer a tanarului Alexandru Baieșu, ars pe 75% din corp in explozia din Piatra Neamț, a povestit pe pagina sa de Facebook cursa contra-cronometru pe care a fost obligat sa o duca pentru a reuși transferarea pacientului la spitalul…

- Mai mulți romani din Belgia s-au decis sa stranga bani pentru romanul ranit in explozia de la Piatra Neamț și transportat la in țara aflata in vestul Europei pentru a primi ingrijiri. Comunitatea romanilor incearca sa gaseasca și cazare pentru familia tanarului. „Cautam cazare in Charleroi, cat mai…

- Tanarul ranit in explozia dintr-un bloc din Piatra Neamt care a fost transportat din Iasi in Belgia nu a putut fi operat, starea sa fiind foarte grava. "Sansele sunt 50 - 50", a anuntat, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Acum cinci minute am primit ultimul raport. Sansele sunt 50 - 50. Nu…

- Baiatul a fost operat ieri-noapte si pana ce a fost preluat de catre echipajul aerian a fost internat in Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului „Sfantul Spiridon". Starea sa este deosebit de grava, avand arsuri chiar si pe caile aeriene, astfel ca a fost necesara intubarea. „Tanarul…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, joi, in contextul trimiterii pacientului ranit in explozia din Piatra Neamț, in Belgia, ca Romania nu poate trata pacienții cu arsuri pe suprafețe de peste 50% din corp, scrie Mediafax. „Romania nu poate sa trateze pacientul care are arsuri mai mari de…

- Barbatul ranit in explozia de miercuri dupa-amiaza, dintr-un in bloc din Piatra Neamt a fost operat de urgenta la Iasi, in cursul noptii de miercuri spre joi, dar starea lui este in continuare foarte grava, avand arsuri pe 65% din suprafata corpului. "Pacientul este in stare grava, in sectia…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu a stiut si nici nu a fost intrebat de nimeni despre tanarul ranit in urma exploziei de la Piatra Neamt. Precizarile vin dupa ce presa locala a relatat ca pacientul a fost transportat cu ambulanta la Iasi intrucat nu s-a gasit…

- Adina Apostol și Adrian Albu, supraviețuitori Colectiv, invitați in emisiunea Aici Acum, cred ca la trei ani de la tragedie Romania nu a invațat nimic și nu s-a schimbat nimic. Ei spun ca este prea multa indolența, nepasare și societatea uita mult prea repede.