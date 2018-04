Povestea tanarului roman care la 19 ani evolueaza la New York in liga lui Tim Cook si Zuckerberg: Vreau sa fiu cea mai buna versiune a mea! #Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Spotify au debutat la bursa, fiind cotate dupa prima zi de tranzactionare la 165,90 dolari, peste pretul de pornire de 132 de dolari, valoarea de piata a companiei fiind de 29,5 miliarde dolari. Compania nu a emis actiuni noi, fiina disponibile cele detinute de investitorii privati ai firmei.…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, nu apreciaza modul in care seful Apple, Tim Cook, a criticat strategia de afaceri a operatorului retelei de socializare de a monetiza informatiile utilizatorilor, transmite MarketWatch.

- Celebrul actor Will Simth a ieșit la intalnire cu robotul Sophia intr-o locație romantica din Insulele Cayman. Faimos pentru rolul sau din I, Robot, Will Smith a incercat sa o sarute la un moment dat pe Sophia, dar reacția acesteia a fost una neașteptata. Will Smith a postat pe pagina sa de Instagram…

- CEO-ul Apple, Tim Cook (57 de ani), l-a pus la punct pe Mark Zuckerberg (33 de ani), in cazul scandalului in care este implicat Facebook, afirmand, printre altele, ca “eu nu as fi fost niciodata in situatia lui”. Seful companiei Apple a fost in Chicago, pentru a lansa noul model de iPad. Cu acest prilej,…

- Compania IBM a fost unul dintre pionierii industriei calculatoarelor in anii ’70, insa a intrat de mai multa vreme intr-un con de umbra, fiind lasata in spate de ceilalti producatori mari din SUA, precum Apple sau Microsoft. Insa compania fondata in New York a reusit ceva destul de interesant.

- Stresul e unul dintre principalele probleme acuzate la locurile de munca de cei mai mulți angajați. Un raport publicat de Forbes in anul 2014 arata la acea vreme ca mai bine de 40 de procente dintre angajații care și-au schimbat locul de munca au facut-o din cauza stresului. In mod inevitabil, aceasta…

- Scopul antrenamentelor fizice este consumul de energie, insa Eco Gym, un proiect experimental de sala de fitness green a gasit o modalitate de a genera energie, potrivit World Economic Forum. Viziunea din spatele centrului de fitness situat in Rochester, New York, este reprezentata de o…

- Fondatorul companiei Amazon, cel mai mare retailer online din lume, este oficial cel mai bogat om de pe planeta.Astfel, Averea lui Jeff Bezos a ajuns la 127, 2 miliarde de dolari, detronându-l pe fostul șef al companiei Microsoft, Bill Gates, al doilea cel mai bogat om din lume.…

- Bill Gates, cofondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani.

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala. Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea…

- Revista americana Forbes a dat publicitații noul clasamet cu privire la averile celor mai bogați oameni de pe planeta. Ion Tiriac este singurul roman inclus inacest club select, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac avea o avere de 1,1 miliarde de dolari…

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Arkaitz Garro, un inginer software de la compania WeTransfer, a construit un sistem de recunoastere faciala pentru pisica lui. Cand animalul de companie se apropie de usa, barbatul primeste o notificare si ii da drumul in casa. Proiectul este bazat pe un mini-computer Raspberry Pi. Sistemul mai foloseste…

- Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap, a iesit in public, Spiegel a primit un bonus de 637 mil. dolari la sfarsitul anului trecut, conform unui raport publicat joia trecuta. Pe langa acest premiu, Spiegel a mai primit mai mult de 1 mil. dolari in compensatii suplimentare pentru asigurari medicale…

- Google lanseaza un program prin care incearca sa faca mai usoara alegerea smartphone-urilor pentru uz in mediul de afaceri. Android Enterprise Recommnded este cea mai noua incercare a celor de la Google de a prinde radacini cu Android in domeniul business, domeniu in care Microsoft si Google au avut…

- Photos Companion poate transfera fisiere media de pe telefonul mobil folosind conexiunea Wi-Fi, sincronizarea dispozitivelor fiind realizata prin scanarea unui cod QR afisat pe ecran. Potrivit Microsoft, aplicatia se preteaza inclusiv la folosirea in scoli, pentru transferul de continut aflat pe mai…

- Google se pricepe sa dezvolte smartphone-uri foarte bune, dar nu stie sa le si vanda. Compania a livrat anul trecut doar 3,9 milioane de telefoane Pixel, potrivit firmei de cercetare a pietei IDC. Cifra include seriile Pixel si Pixel 2. Nu se stie cate dintre aceste telefoane au ajuns la consumatorii…

- Microsoft a esuat lamentabil in ceea ce priveste telefoanele mobile. Dupa nenumarate incercari de rebranding si modele esuate, dupa ce a reusit sa ingroape poate cea mai renumita marca de telefoane mobile ale anilor 2000, Nokia, compania americana are o noua directie.

- Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Steve Jobs si Bill Gates au fost prieteni si rivali. Primul a cofondat Apple, iar cel de-al doilea Microsoft. Ambele sunt companii care au schimbat lumea in care traim. Cei doi „moguli” din domeniul tehnologic au fiice apropiate ca varsta. Este vorba despre Eve Jobs (19 ani) si Jennifer Gates (21…

- Mihai Biscu are 21 de ani de experienta in olarit si este unul dintre ultimii mesteri ceramisti profesionisti din Horezu. Continuand o traditie mostenita de la parintii sai, mesterul castiga din vanzarea oalelor de lut cat sa supravietuiasca, nu mai mult, dar sustine ca merita sa investesti…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Posibila contopire a sistemelor de operare macOS si iOS se discuta pe internet inca de la lansarea primului iPhone, insa anul acesta Apple ar putea face primii pasi in aceasta directie. In ciuda faptului ca nu avem informatii oficiale despre acest subiect, exista zvonuri care sugereaza ca noua varianta…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Cu un preț ce incepe de la $4999, noul iMac Pro este destinat, dupa cum ii spune și numele profesioniștilor. Dincolo de preț, noul computer Apple marcheaza o etapa importanta in echiparea calculatoarelor – dotarea cu minim 1TB de stocare SSD. De aceea, ne intrebam cat timp vom mai vedea hard disk…

- Roger Federer și Bill Gates, video amuzant pentru o cauza umanitara. Jucatorul de tenis elvețian și magnatul american apar distrandu-se intr-un material inregistrat. Bill Gates, numarul 1 de la Microsoft, este implicat mereu in cauze de binefacere, pentru țari care se confrunta cu dificultați financiare.…

- Potrivit informatiilor aparute in publicatia Financial Times, relatiile comerciale dintre Apple si producatorul de chip-uri Qualcomm se desfasoara in umbra unei intelegeri anti-competitive intre cele doua companii, in care Apple este motivat financiar pentru a oferi celui din urma un tratament preferential.…

- Un turist roman care se plimba cu bicicleta in Manhattan, in apropiere de Empire State Building, a fost impușcat, duminica, in spate in timpul unei rafuieli intre doi interlopi, informeaza realitatea.net. In total trei barbați, printre care și turistul roman ...

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- Pornind de la scandalul acumulatorilor pentru telefoane iPhone, in care Apple a fost acuzat ca reduce intentionat performantele telefoanelor iPhone, extinderea investigatiilor a scos la iveala probleme si la rivalul Samsung, compania fiind suspectata ca a livrat actualizari software care diminueaza…

- In anul 1999, Bill Gates a scris o carte pe nume ”Business: Viteza Gandirii”. Acesta a avut mare succes la vremea respectiva, atunci cand seful Microsoft abia lansase sistemul de operare Windows 98.

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- In epoca Facebook si Instagram, in care facem totul pentru a obtine aprobarea celor din jur, rare sunt locurile si momentele in care putem fi noi insine. O veste buna este ca un astfel de loc tocmai a aparut in Romania si poarta numele Painting Room: un spatiu in care te poti juca, la propriu, cu pensule…

- Dupa ce, in urma cu 8 ani, Jane Fonda a fost diagnosticata cu cancer mamar și a trecut printr-o operație de extirpare a tumorii, iata ca o alta veste cumplita s-a abatut asupra celebrei actrițe. Jane Fonda, in varsta de 80 de ani, a fost, din nou, diagnosticata cu cancer, de aceasta data cu cancer…

- Cu mai puțin de doua saptamani inainte de data fatidica de 15 ianuarie, vedeta The Cranberries a fost fotografiata in New York impreuna cu iubitul ei mai tanar, Ole Koretsky, membru al trupei rock D.A.R.K., cu care Dolores O’Riordan colabora in ultima vreme. Intr-o fotografie publicata de Ole pe Instagram,…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Reporterul Gazetei Sporturilor din Turcia a realizat un interviu amplu cu Asamoah Gyan, fotbalistul lui Șumudica de la Kayserispor. Ghanezul i-a caracterizat pe Marius Șumudica și pe Cosmin Olaroiu și a fost șocat de un alt roman cu care s-a antrenat. Mai jos, o parte din interviu: - Cum decurge relatia…

- Actiunile Kodak s-au dublat dupa ce fosta companie de echipament fotografic a anuntat ca va lansa Kodakcoin, o criptomoneda care sa permita fotografilor si agentiilor un control sporit asupra drepturilor intelectuale ale fotografiilor. Anuntul companiei vinee pe fondul interesului tot…