- Un elev din Marea Britanie și-a pus carțile intr-un cuptor cu microunde și așa a venit la școala. S-a intamplat la școala din Lincolnshire, unde conducerea a interzis elevilor sa-și mai foloseasca ghiozdanele in școala atunci cand se muta de la o clasa la alta. Decizia a fost luata dupa ce mai mulți…

- A devenit o normalitate ca la marile concursuri la care participa, oradeanul Sebastian Balaj sa fie pe podium. Dupa Hong Kong (unde a obținut locul II și Premiul special al juriului la Hong Kong International Vocal Open Competition), și la Paris tanarul a caștigat Marele Premiu al Concursului…

- Armata americana a decis sa țina la sol intreaga flota de avioane de lupta F-35, in urma unui incident in care a fost implicata o aeronava de acest timp, luna trecuta, in Carolina de Sud. Armata SUA a decis acest lucru pentru a verifica cat de sigure sunt pentru zbor avioanele de lupta. Mai mulți mecanici…

- Un om de afaceri britanic și soția lui de origine thailandeza au disparut, iar rudele cred ca ar fi morți, dupa ce un prieten a gasit sange pe pereții apartamentului lor, in urma unei dispute in familie. Vecinii regreta dispariția celor doi și spun despre soția britanicului ca era ”cea mai frumoasa…

- Copiii de la o clasa I a unei scoli din orasul Galati au stat, luni, pe hol, in prima zi a anului scolar, deoarece clasa lor este in curatenie. Purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache, spune ca banii pentru igienizari au venit tarziu.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Școala de vara a femeilor din PSD de la Mamaia, ca problema privind rectificarea bugetara trebuie rezolvata urgent, susținand totdata, cu trimitere la opoziția președintelui Klaus Iohannis, ca orgoliile ar putea duce la sacrificarea de vieți…

- Un roman este acuzat ca ar fi demolat cinci case noi din localitatea britanica Buntingford, iar informatiile disponibile indica faptul ca suspectul ar fi comis aceasta actiune pentru ca nu ar fi fost platit, relateaza publicatiile The Guardian si Metro.